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Koronavirüs Dünya genelinde Kovid-19dan iyileşenlerin sayısı 110 milyonu geçti
DÜNYA

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 110 milyonu geçti

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 110 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 110 milyonu aştı. ABD'de 24 milyon 480 bin 794, Hindistan'da 12 milyon 156 bin 529 ve Brezilya'da 11 milyon 880 bin 803 kişi virüsü yenmeyi başardı. Türkiye'de bugün itibarıyla Kovid-19 tespit edilen 3 milyon 331 bin 411 kişi sağlığına kavuştu.

Haber Merkezi AA
Dünya genelinde Kovid-19dan iyileşenlerin sayısı 110 milyonu geçti
Arşiv

Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en fazla vakanın görüldüğü ilk 3 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.

Dünya genelinde virüs bulaşanlardan 110 milyon 3 bin 250’si iyileşti. ABD'de 24 milyon 480 bin 794, Hindistan'da 12 milyon 156 bin 529 ve Brezilya'da 11 milyon 880 bin 803 kişi virüsü yenmeyi başardı. Türkiye'de bugün itibarıyla Kovid-19 tespit edilen 3 milyon 331 bin 411 kişi sağlığına kavuştu.

İyileşenlerin sayısı Rusya'da 4 milyon 272 bin 165’e, İngiltere’de 3 milyon 972 bin 29’a, İtalya’da 3 milyon 122 bin 555’e, İspanya’da 3 milyon 95 bin 922’ye, Almanya’da 2 milyon 683 bin 900’e Kolombiya'da 2 milyon 383 bin 785’e, Arjantin’de 2 milyon 233 bin 140’a, Polonya’da 2 milyon 197 bin 782’ye ulaştı.

Dünya genelinde 23 milyon 830 bin 338 kişi halen tedavi altında bulunuyor. Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünya genelindeki vaka sayısı 136 milyon 785 bin 625'e ulaşırken, virüs nedeniyle 2 milyon 952 bin 37 kişi hayatını kaybetti.

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