Dünya genelinde Kovid-19'dan vefat edenlerin sayısı 1,6 milyonu geçti

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Libya Savunma Bakanı Selahaddin en-Nemruş: Fransa'nın Hafter'i yıllarca desteklemesi utanç vericidir

Libya Savunma Bakanı Selahaddin en-Nemruş, ülkesinin Türkiye ile askeri iş birliği anlaşmasının açık ve ilan edilmiş olduğunu, Hafter ve onu destekleyenlerin ittifakları gibi gizli olmadığını söyledi. Fransa'nın Hafter'i yıllarca desteklemesi utanç verici olduğunu ifade eden Nemruş, Halife Hafter ve Tobruk'taki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'in bir kenara konması şartıyla siyasi çözüm için karşı tarafla görüşmelere hazır olduklarını vurguladı.