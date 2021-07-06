Dünya genelinde rakam artıyor: Vefat sayısı 4 milyonu aştı

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre,
en fazla can kaybı 621 bin 335 ile ABD'de kaydedildi. Can kayıplarında bu ülkeyi 525 bin 229 ile Brezilya, 403 bin 310 ile Hindistan, 233 bin 689 ile Meksika, 193 bin 389 ile Peru, 138 bin 579 ile Rusya, 128 bin 231 ile İngiltere, 127 bin 680 ile İtalya, 111 bin 197 ile Fransa ve 109 bin 466 ile Kolombiya izledi. Virüs kaynaklı can kaybı sayısı dünya genelinde 4 milyon 818'e ulaştı.
Türkiye'de ise 5 Temmuz itibarıyla toplam 49 bin 959 kişi yaşamını yitirdi.
KORONAVİRÜS
Türkiye'nin 5 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı
İlk kez Çin'de Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.
Dünya genelinde 184 milyon 938 bin 346 vaka tespit edildi, virüs bulaşan 169 milyon 313 bin 630 kişi iyileşti.
Halen 11 milyon 623 bin 898 hastanın tedavisi sürüyor.
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Koronavirüs önlemlerinin gevşetilmesiyle Akdeniz'de süper yatların dolaşımı hızlandı. Haziran ayında Akdeniz'in yedi önemli lokasyonuna 777 süper yat demirledi.
Mayıs ayında Akdeniz'in yedi önemli lokasyonuna demirleyen süper yat sayısı 617 olmuştu.
Akdeniz'de süper yatların en çok ilgi gösterdiği ülke Yunanistan oldu. Haziran'da Yunanistan'a 194 süper yat geldi. Mayıs ayında ülkeye gelen süper yat sayısı ise 113 olmuştu.
Yunanistan'ın ardından en popüler nokta İtalya oldu. İtalya'ya Haziran ayında 171 süper yat geldi. İtalya pandemi sürecinde bu tip yatların istikrarlı bir şekilde demirlediği bir ülke oldu. Haziran 2020'de de 162 süper yat gelmişti.
Yunanistan'ın ve İtalya'nın ardından Fransa, İspanya, Hırvatistan, Monaco ve Türkiye de bu yatlara ev sahipliği yaptı.
Haziran ayında Türkiye'ye gelen süper yat sayısı 49 oldu. Mayıs ayında bu rakam 44 olarak kaydedilmişti.
Pandemi süreci Türkiye'ye yönelik süper yatların sayısını da olumsuz etkilemişti. Haziran 2020'de Türkiye'ye sadece 25 süper yat yanaştı.
Koronavirüs kısıtlamaları kalkınca 49 süper yatın rotası Türkiye oldu
Koronavirüs önlemlerinin gevşemesiyle Akdeniz'de süper yatların dolaşımı yükseldi. Haziran'da Akdeniz'de ilk sırada 194 süper yata liman olan Yunanistan ilk sırada yer aldı. Türkiye'ye ise Haziran'da 49 süper yat geldi.
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Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Atalar, Türkiye'de ilk vakanın görülmesinin ardından kurulan iş birliğiyle UNAM'da geliştirilen sistemin kullanıma başlaması dolayısıyla açıklama yaptı.
Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Türkiye'de görülmeye başlamasının hemen ardından hızlı sonuç veren bir test sisteminin geliştirilmesi için başlanan projenin tamamlandığını ve PCR'ın yerini alabilecek, çok da hızlı, saniyeler içinde sonuç verebilen yöntemin başarıyla hayata geçirildiğini ifade eden Atalar, şu bilgileri verdi: <br> <br> Şu anda seri üretim sürecine geçildi. Dünyanın her tarafından sisteme talep var ve kullanmak istediklerini belirtiyorlar. Özellikle Kovid-19 riski büyük olan havaalanı gibi yerlerde, sonucu hemen alınabildiği için havaalanları istiyor, üretimin durması büyük maliyetlere neden olabileceği için büyük fabrikalar istiyor. Örneğin, Alman Futbol Ligi istedi. Dünyada eşi olmayan bir sistem olduğuna inanıyoruz.
Atalar, sistemin, dünyanın bazı önemli fuarlarında sergilenerek büyük ilgi gördüğünü de aktardı.
Bilkent Üniversitesinin mezuniyet törenlerinden hemen önce öğrencilere ve ailelerine Diagnovir adlı sistemle hızlı Kovid-19 testleri yaptıklarını bildiren Atalar, Üniversitemizin mezuniyet töreni 4 bin kişilik açık bir alanda yapılıyor, 8 ayrı seansta gerçekleştirilen her törene ailelerle birlikte yaklaşık 1200 kişi katılıyor. Tören alanında bulaş açısından sosyal mesafenin yeterli olmasına rağmen bu yıl ilk kez bu sistemi kullandık. dedi.
Yeni test kiti, güvenilirlik testlerini de başarıyla geçti <br> <br> Bilkent Üniversitesi UNAM baş araştırmacılarından Doktor Öğretim Üyesi Bülend Ortaç ise EA Teknoloji Genel Müdürü Ali Aytaç Seymen, Arizona Üniversitesinde doktora sonrası araştırmalar yapan Erol Özgür, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erkan Tuncay ile geliştirdikleri ve geçen yılın sonunda kamuoyuna duyurdukları klinik öncesi çalışmanın ardından süreci başarılı şekilde yürüttüklerini belirtti.
Ortaç, bu sürece ilişkin şu bilgileri verdi: <br> <br> Yaptığımız klinik çalışmalarda yüzde 99 doğruluk oranıyla çalıştığını test ettik. Sistem nanoteknoloji temelli olarak çalışıyor. Klinik araştırmaları Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalında tamamladık ve orada aldığımız sonuçlarda oranlarımız belli oldu ve böylece sistemin güvenilirliği bir kez daha ispatlandı. Bu oranlarla yaptığımız dosya ile Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğüne başvurumuzu yaptık ve oradan bu sistemi kullanabileceğimiz onayı alındı. Bu sistemin yanında buradaki teknolojiyi okuyabilen ve sonuçları doğrulayan bir cihaz geliştirmiştik. Bu cihazın Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından onayı da alındı. Bu iki onay ile birlikte geliştirdiğimiz teknoloji sahada kullanılabilir hale geldi.
Bilkent Üniversitesi mezuniyet törenine katılacak öğrenci ve velilerin Kovid-19 testlerini 16 ayrı cihazla yaptıklarını bildiren Ortaç, Öğrenci Kovid-19 testinin sonucunu aldı, testi negatif çıkan öğrenciye rozet verdik ve bu rozetle birlikte törene katıldılar, böylece mezuniyet töreni için güvenli bir ortam oluşturulmuş oldu. Tüm buna karşın maske ve sosyal mesafe kurallarına da dikkat ediliyor. diye konuştu.
Sistem nasıl çalışıyor? <br>< br> Bülent Ortaç, hızlı test kitinin çalışma prensibine ilişkin şunları kaydetti: <br> <br> Temel bilimlerden uygulama bilimlerine kadar çeşitli dallardan uzmanlarla çalışılarak geliştirdiğimiz sistem, ağızdan alınan bir sürüntü hızlı test kitine yerleştiriliyor. Virüs pozitif olması halinde virüs proteinleri bu kite bağlanarak optik sinyal veriyor. Bu hızlı sinyal sonucunda yapılan algoritmalar, farklı varyantlara da cevap verebiliyor. Bu algoritmalar negatif ya da pozitif olarak cevap veriyor...
Hastadan alınan numune örneğinin pozitif olması halinde 5-10 saniye içinde, negatif durumda ise kontrollerin yapılarak 20-30 saniye içinde sonuç çıkıyor. PCR testi, hata payı yüksek ve hastalık başladıktan 2-3 gün sonra sonuç veren bir yöntemken bizim sistemimiz saniyeler içinde ve hastalığın erken evresinde sonuç veriyor, doğruluk payı ise yüzde 99'lık oranla çok çok yüksek. Hastalar üzerinde yaptığımız testlerde, PCR testlerinin çok öncesinde sonuç aldık.
Kovid-19 teşhisini 10 saniyeye düşüren yerli test kullanıma sunuldu
Kovid-19 teşhisini 10 saniyeye düşüren yerli test kullanıma sunuldu
Kovid-19 teşhisini 10 saniyeye düşüren yerli test kullanıma sunuldu
Kovid-19 teşhisini 10 saniyeye düşüren yerli test kullanıma sunuldu
Kovid-19 teşhisini 10 saniyeye düşüren yerli test kullanıma sunuldu
Kovid-19 teşhisini 10 saniyeye düşüren yerli test kullanıma sunuldu
Koronavirüsü 10 saniyede teşhis ediyor: Kullanıma sunuldu
Bilkent Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezinde (UNAM) Türk araştırmacılar tarafından Kovid-19 teşhisini 10 saniyede yüzde 99 güvenilirlikle yapabilen nanoteknoloji temelli "Diagnovir" adlı sistem, güvenilirlik testlerini geçerek kullanılmaya başlandı.
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Koronavirüs risk haritasında vaka sayısı 100 bin kişide 16.43'ten 12.51'e gerileyen Edirne’de geçen yılın mart ayında vatandaşların kalabalık oluşturmasını önlemek amacıyla trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi’nde belediye ekipleri tarafından kaldırılan banklar, normalleşme süreciyle birlikte yeniden yerlerine kondu.
Özellikle 65 yaş üstünün sıkça kullandığı oturma grupları vatandaşlar tarafından kullanılmaya başlandı.
Cadde esnafından Levent Çelik, oturma gruplarının çarşıya yeniden konulmasının mutluluk verici olduğunu, çarşının daha da hareketleneceğini belirtti. Vaka düşüşlerinin de sevindirici olduğunu söyleyen Çelik, Bu banklar aslında daha modern olabilirdi, daha güzeli yapılabilirdi. Belediye başkanımızdan daha şık ve modern bir şey koymasını talep ediyoruz. Edirne’de zaten vaka sayıları düşüşte, umuyoruz ki hem bu düşüş hem de bankların yeniden konulması çarşımızı daha da hareketlendirecektir dedi.
Uzun süre sonra caddede bankta oturduğunu söyleyen Zafer Yancı da, “Özgürlük gibisi yok, çok mutluyuz. Hastalıklar bir an önce gitsin istiyoruz. Böyle özgürce oturmayı çok özlemiştik diye konuştu.
Koronavirüs yüzünden kaldırılan banklar yerine kondu: 65 yaş üstü meydanlara koştu
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs risk haritasında en az vakanın olduğu iller arasında bulunan Edirne'nin en işlek caddesi Saraçlar'da kaldırılan banklar ve oturma grupları yeniden yerlerine kondu.
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Henüz 1,5 yıllık evli Zeynep ve Rıdvan Atagün, çok istedikleri bebeklerinin doğumu için gün sayıyordu. 21 yaşındaki genç anne Zeynep Atagün, hamileliğinin 36'ncı haftasında nefes darlığı şikayetiyle Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Durumu kötüleşince acilen sezaryene alındı ve yapılan Kovid testi de pozitif çıkınca, bebeğini göremeden izole serviste tedavisine başlandı. Ali bebek ise 2 gün hastanede gözetim altında tutulduktan sonra negatif olduğu anlaşılınca taburcu edildi. Ancak Zeynep'in durumu daha da kötüleşti ve yoğun bakıma kaldırıldı.
Entübe edilerek uyutulan ve yaklaşık bir hafta yaşam mücadelesi veren Zeynep Atagün, 19 Mayıs'ta solunum cihazından ayrıldığında nefes almakta zorlanarak ilk sorduğu şey Beni ne zaman çıkaracaksınız, bebeğimi görmek istiyorum oldu. Birkaç gün sonra normal servise alınan Zeynep'in testleri negatif çıkınca 12 gün boyunca kavuşmayı beklediği bebeği Ali'yi, ilk kez hastane odasında kucağına aldı.
Zeynep, bebeğine kavuşmanın sevincini yaşarken, Uyandığım ilk zamanlar hiçbir şey hatırlamıyordum. Doğum yaptığımı bile hatırlamıyordum. Şu an çok değişik duygular içindeyim. Çok tuhaf geliyor. Kovid olmasaydım normal doğum planlıyorduk, daha sağlıklı bir doğum planlıyorduk ama olmadı dedi. Rıdvan Atagün ise oğlu Ali'yi annesine kavuşturacağı günü iple çektiklerini belirterek Aslında yoğun bakımda kendisi yatıyordu ama dışarıda biz de büyük acılar çektik. Çok zor bir süreçti.
Sevinçliyiz, bu durumda olması, çocuğuna kavuşması gerçekten tarif edilemez bir mutluluk. Benim için asıl bayram, kendine geldiğini, bilincinin açıldığını duyduğum gün oldu. Yeniden doğduğum gün oldu. Bir çocuğun annesiz eve gitmesi, annesinden ayrı kalması bizim için çok zordu ama annesi için daha zordur muhtemelen. Teyzeleri, halaları baktı oğlumuza 12 gün boyunca. İki halası süt annesi oldu. O süreçte çocuk sevgisini bile yaşamıyorsunuz. Anne içeride yoğun bakımda, çocuğun orada. Çocuğun doğmasına mı sevineceksin, annenin yaşam mücadelesi vermesine mi üzüleceksin. Ama şöyle diyeyim, gerçekten Rabbim kimseye yaşatmasın. İnsanların gerçekten çok dikkat etmesi gerekiyor. Nereden bulaştığını bilmiyoruz, çok dikkat ederdim ben gebe diye şeklinde konuştu.
Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Sorumlusu Uzmanı Dr. Esra Adıyeke, son zamanlarda gebe Kovid hastalarını çok sık görmeye başladıklarını hatırlatarak Sezaryenden sonra bebekle anne ayrıydı. Biz, sezaryenden 4 gün sonra yoğun bakıma aldık Zeynep'i. Bebek, 2 gün anneden ayrı bir bölümde kaldıktan sonra, eve taburcu edildi. Yani anneyle bebek yaklaşık 12 gün hiç boyunca görüşmedi. Zeynep de 10 gün yoğun bakımda yattı, 5-6 gün entübe yattı. Ekstübasyon (solunum cihazından ayırma) sonrasında da zorlu bir süreç geçirdi.
Çok şükür şu an çıkardık, bebeğine kavuşturduk. Ama ekstübe olduktan sonra nefes almakta zorlansa bile hep bebeğini görmek istedi. Çıkmak istediğini söyledi sürekli. Biz açıkçası onu kandırarak tutabildik yoğun bakımda. Tamam yarın çıkaracağız, iki gün sonra çıkaracağız diyerek tedavisini tamamlayabildik. Şu an gönül rahatlığı ile artık oksijenden tamamen ayırdıktan ve testleri de negatifleştikten sonra çocuğuna kavuşturabildik dedi.
Dr. Adıyeke, gebelerde Kovid'e bağlı yoğun bakım yatışlarının son dönemde artmasının ve klinik seyirlerinin de kötü gitmesinin kendilerini de zorladığını belirterek, Gebelerin de genç oldukları için daha cesur davranmaması, buna güvenmeyip, hastalığı ağır geçirebileceklerini bilmeleri ve kendilerini korumaları gerekiyor. Çünkü biz gerçekten yoğun bakımda bu süreci çok zor yaşıyoruz. Zeynep de o hastalarımızdan biriydi. Çok ağır bir süreç geçirdi. O iyileşti ama kötü sonuçlanan, kaybettiğimiz gebelerimiz de oluyor.
O nedenle gerçekten çok dikkat etmeliler. Gebelerde istediğiniz her ilacı kullanamıyorsunuz. Evet anne sağlığı daha önemli ama bebeği de korumakla yükümlüsünüz. Bu süreç hekimi çok zorluyor açıkçası. Ne bizim, ne gebelerimizin bu zorluklarla karşılaşmaması için maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması gibi basit önlemleri gerçekleştirmek çok daha kolay diye konuştu.
Kovidde ağır tablonun genellikle ikinci trimester denilen gebeliğin 6'ncı ayından sonra görüldüğüne işaret eden Dr. Adıyeke, Genellikle ikinci trimesterin sonu üçüncü trimesterin başında geliyor gebe Kovid hastaları yoğun bakıma. Çünkü hem solunum sıkıntısı çekiyor, hem de beraberinde karın içi basıncı da arttığı için anne, solunumunu yönetemez hale geliyor. O nedenle de son trimesterde daha çok gebe oldu yoğun bakımlarda. Ali'yi bütün ekip çok merak ediyordu. Çünkü yoğun bakım sürecinde hemşirelerin çok büyük bir emeği ve desteği var. Duygusal bir bağ kuruyorlar hasta ile. Her ne kadar profesyonel yapsanız da bu işi, çok zor, duygusal kısmını atmıyorsunuz bir kenara. Onların da emeği çok fazla, gece gündüz Zeynep'e gerçekten bebek gibi baktılar tüm hastalara olduğu gibi. Dolayısıyla Ali'yi de merak ediyorlardı, ben de onlara söz verdiğim için fotoğrafını yollayacağım hepsine ifadelerini kullandı.
Hamileyken koronavirüse yakalanmıştı: Anne ve minik bebeğin ilk buluşması görenleri duygulandırdı
İstanbul'da yaşayan 1,5 yıllık evli Rıdvan ve Zeynep Atagün çifti, ilk bebeklerinin doğumuna hazırlanırken 21 yaşındaki Zeynep'in Kovid'e yakalanmasıyla hayatları alt üst oldu. Zeynep Atagün'ün, hamileliğinin 36'ncı haftasında koronavirüs olduğu anlaşıldı, acilen sezaryene alındı. Genç kadın, oğlu Ali'yi göremeden yoğun bakımda entübe edildi. O, ramazan bayramını yoğun bakımda yaşam mücadelesi vererek, eşi Rıdvan Atagün (29) ise evde annesiz bir bebekle eşi için dua ederek geçirdi. 19 Mayıs'ta solunum cihazından ayrılan kadın, birkaç gün sonra testleri de negatife dönünce normal servise alınarak bebeğine kavuştu.