Dünya genelinde tedavisi süren koronavirüs hasta sayısı 3,5 milyonu aştı

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde aktif enfekte vaka sayısı 3 milyon 501 bin 579'a ulaştı.

Tedavi görenlerin 3 milyon 447 bin 50'sinde hastalık belirtileri hafif seyrederken, 54 bin 529 hastanın hayati tehlikesi bulunuyor.

Tedavi altındaki hasta sayısının giderek yükselmesi ülkelerin sağlık sistemleri üzerindeki yükü artıyor.

ABD, tedavi altındaki 1 milyon 186 bin 506 ile aktif enfekte vaka sayısı en fazla ülke olurken, onu 406 bin 14 ile Brezilya, 241 bin 481 ile Rusya, 155 bin 420 ile Hindistan, 104 bin 895 ile Peru, 93 bin 348 ile Pakistan, 58 bin 995 ile Bangladeş, 54 bin 834 ile Fransa, 48 bin 481 ile Suudi Arabistan, 33 bin 885 ile Belçika, 33 bin 360 ile Mısır, 32 bin 764 ile Kolombiya, 32 bin 646 ile Güney Afrika, 31 bin 54 ile İran, 29 bin 811 ile Kanada, 24 bin 834 ile Şili, 24 bin 569 ile İtalya, 23 bin 107 ile Arjantin izledi.

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Türkiye'de hasta sayısı azalıyor

Türkiye'de tedavi gören hasta sayısı, iyileşenlerin sayısının 24 Nisan'dan itibaren yeni vaka sayısını geçmeye başlamasıyla düşme eğilimine girdi. Tedavisi süren hastaların sayısı 24 Nisan'da 80 bin 575 iken, bu sayı 3 Haziran itibarıyla 30 bin 961'e kadar geriledi.

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Türkiye'de 16 Haziran itibarıyla 23 bin 77 aktif Kovid-19 vakası bulunuyor. Hastalardan 732'si yoğun bakımda, 303'ü ise solunum cihazına bağlı şekilde tedavi ediliyor.

Dünyada tedavisi süren Kovid-19 hastalarının sayısı, 7 Nisan’da 1 milyonu, 18 Nisan’da 1,5 milyonu, 30 Nisan’da 2 milyonu, 14 Mayıs'ta 2,5 milyonu, 30 Mayıs'ta ise 3 milyonu aşmıştı.

Çin'in Vuhan kentinde 2019 Aralık'ta ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Vaka sayısı 8 milyonu aşarken, virüs nedeniyle 446 binden fazla kişi hayatını kaybetti.