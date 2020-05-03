Dünya genelinde vaka sayısı 3 milyon 500 bini aştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 3 milyon 500 bin 652’ye yükseldi.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını etkisini arttırmaya devam ederken, dünya genelinde vaka sayısı 3 milyon 500 bin 652’ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 245 bin 48’e ulaştı. Virüsü yenerek sağlığına kavuşanların sayısı da bir milyon 128 bin 466’ya yükseldi.

Salgının merkez üssü haline gelen ve dünya genelinde en çok ölümün gerçekleştiği ABD’de ise toplam vaka sayısı 1 milyon 160 bin 840’a, hayatını kaybedenlerin sayısı 67 bin 448’e ulaştı. ABD’de korona virüs salgınından en fazla etkilenen eyalet olan New York’ta ise toplam vaka sayısı 319 bin 213’e, hayatını kaybedenlerin sayısı 24 bin 368’e ulaştı.

Avrupa’da en fazla korona virüse bağlı ölümün gerçekleştiği İtalya’da toplam vaka sayısı 209 bin 308’e, hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 710’a yükseldi. Koronaya bağlı en çok ölümün yaşandığı ikinci ülke olan İngiltere’de ise toplam vaka sayısı 182 bin 260’a, hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 131’e yükseldi.

İspanya, Avrupa’da korona virüs ölümlerinin en çok yaşandığı üçüncü ülke konumunda bulunurken, toplam vaka sayısı 217 bin 466’ya, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 25 bin 264’e ulaştı. Avrupa’da salgında en fazla ölümün yaşandığı dördüncü ülke olan Fransa’da ise toplam vaka sayısı 201 bin 667’ye, hayatını kaybedenlerin sayısı 24 bin 760’a yükseldi.

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