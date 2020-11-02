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Koronavirüs Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Ghebreyesus kendisini karantinaya aldı
DÜNYA

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Ghebreyesus kendisini karantinaya aldı

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Ghebreyesus kendisini karantinaya aldı

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan bir kişiyle temaslı olması nedeniyle kendisini karantinaya aldığını duyurdu.

Haber Merkezi DHA
Tedros Adhanom Ghebreyesus
Tedros Adhanom Ghebreyesus

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, kendisine koronavirüs testi pozitif çıkan biriyle temas ettiğinin bildirildiğini ve bu sebeple kendini karantinaya alacağını duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, kendisine koronavirüs testi pozitif çıkan biriyle temas ettiğinin bildirilerek, kendisini karantinaya alacağını duyurdu. Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Ghebreyesus, herhangi bir semptom göstermediğini ifade etti. Ghebreyesus, "Covid-19 testi pozitif çıkan bir kişi ile temas kurduğum tespit edildi. Kendimi iyi hissediyorum ve semptom göstermiyorum ancak önümüzdeki günler için DSÖ protokollerine uygun şekilde kendimi karantinaya alıyorum. Evden çalışacağım" ifadelerini kullandı.

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