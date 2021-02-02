Dünya Sağlık Örgütü'nden açıklama: Koronavirüs vakaları üst üste üç haftadır düşüşte

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İzmir felaketi yaşıyor: 'Sakın evden çıkmayın' uyarısı

Gelen bir son dakika haberine göre; İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından, "Kent şu anda afet yaşıyor. Zorunlu olmadıkça evden çıkılmasın" uyarısı yapıldı. İzmir kent merkezi ile Dikili, Aliağa ve Foça'da şiddetli sağanak sel baskınlarına neden oldu.