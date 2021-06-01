Koronavirüs Dünya Sağlık Örgütünden Çin aşısına onay
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Dünya Sağlık Örgütü'nden Çin aşısına onay

Dünya Sağlık Örgütü, halihazırda aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülkede uygulanan Çin'in geliştirdiği Kovid-19 aşısı Sinovac'a acil kullanım onayı verdi. Aşının 18 yaş üstü kişilerde, ilk doz ile ikinci doz arasında 4-8 hafta olacak şekilde kullanılması tavsiye edildi.

Haber Merkezi Diğer
Dünya Sağlık Örgütünden Çin aşısına onay
Sinovac

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin'in Kovid-19'a karşı geliştirdiği Sinovac aşısına acil kullanım onayı verdiğini açıkladı.

DSÖ'den yapılan açıklamada, aşının 18 yaş üstü kişilerde, ilk doz ile ikinci doz arasında 4-8 hafta olacak şekilde kullanılması tavsiye edildi.

Türkiye'de 25 merkezde testten geçmişti

Türkiye'de de uygulanan Çin aşısının etkinliği, Hacettepe Üniversitesi’nin 25 merkezde 10 bin 200 kişi üzerinde yaptığı bir çalışmayla duyurulmuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bağımsız bir kurul tarafından bu değerlendirme yapıldı. Oradaki etkinliği %83,5 olarak açıklandı" demişti.

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