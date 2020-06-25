Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan açıklama: Gelecek hafta 10 milyonu aşacak

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde video konferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında, Suudi Arabistan'ın Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl sadece ülkede yaşayanlarla sınırlı tutulacağı hac ibadeti kararını değerlendirdi.

HAYAT Diyanet: 2020 hac kurasında kesin kayıt hakkı kazanan ve kayıt yaptıranların hakları 2021'e kurasız devredilecektir

"Bunun kolay bir karar olmadığını anlıyoruz ve bu yıl haclarını yapmayı dört gözle bekleyen birçok Müslüman için büyük bir hayal kırıklığı." ifadesini kullanan Ghebreyesus, kararın tüm ülkelerin sağlığı ilk sıraya koymak için yapması gereken zor seçimlere bir başka örnek teşkil ettiğini vurguladı.

Ghebreyesus, Suudi Arabistan'ın aldığı kararın hacı adaylarının güvenliğini korumak ve bulaşma riskini en aza indirmek için DSÖ'nün hazırladığı rehbere uygun şekilde alındığını belirterek, "DSÖ, bu kararı destekliyor." dedi.

KORONAVİRÜS Suudi Arabistan koronavirüs sebebiyle bu yıl yurt dışından hacı kabul etmeyeceğini duyurdu

"Vaka sayısı 10 milyona ulaşacak"

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısının 9,3 milyona ulaştığını aktaran Ghebreyesus, gelecek hafta sayının 10 milyona ulaşmasını beklediklerini belirtti.

KORONAVİRÜS Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren açıklama: Günlük koronavirüs vaka sayısı rekor kırdı, virüs hala ölümcül

Ghebreyesus, salgının etkili olduğu pek çok ülkede Kovid-10 hastalarının nefes almasını desteklemek için oksijen akışını artıran cihazların tedarikinde büyük güçlükler yaşadığını aktardı.

DSÖ'nün bu ülkelere destek verdiği bilgisini paylaşan Ghebreyesus, dünya genelinde bu cihazların yüzde 80'ini birkaç firmanın ürettiğini, şimdi ise talebin arzı aştığını kaydetti.

KORONAVİRÜS Ölüm oranını azalttı: Koronavirüse karşı en etkili ilaca DSÖ'den onay

KORONAVİRÜS DSÖ Türkiye Yöneticisi: Yeni vakalar buz dağının görebildiğimiz kısmı

KORONAVİRÜS BM: Pandemiyle mücadelede dijital teknoloji ölüm kalım meselesi