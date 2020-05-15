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Koronavirüs Dünya Sağlık Örgütünden korkutan koronavirüs uyarısı Şimdi kutlama değil hazırlık yapma zamanı
DÜNYA

Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan koronavirüs uyarısı: Şimdi kutlama değil hazırlık yapma zamanı

DSÖ, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının, Avrupa’nın önümüzdeki sonbaharda gelebilecek ikinci dalgaya hazırlıklar yapması gerektiğini belirtti.

Haber Merkezi DHA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi Direktörü Dr. Hans Kluge, Avrupa genelinde on binlerce kişinin yaşamını yitirmesine neden olan koronavirüs salgını ile ilgili yaptığı açıklamada, Avrupa’da sonbaharda yeni grip veya kızamık dalgasının da beklendiğini dile getirerek, “Şimdi kutlama değil hazırlık yapma zamanı” dedi.

'TETİKTE OLMALIYIZ'

Vaka sayısındaki yavaşlamanın salgının kısa zamanda biteceği anlamına gelmediğinin altını çizen Kluge, koronavirüs salgını nedeniyle kısıtlamalar uygulayan bazı ülkelerin bu kısıtlamaları kaldırmaya başladığına dikkat çekerek bunun aceleyle verilen kararlar olabileceğini belirtti.

  • Son haftalarda ölüm ve enfeksiyon sayısında yaşanan düşüşe rağmen Birleşik Krallık’ın ve kıtadaki komşularının “tetikte olması gerektiğini” söyleyen Kluge, "Çifte dalga konusunda çok endişeliyim. Singapur ve Japonya bunun kutlama zamanı değil, hazırlık zamanı olduğunu erken aşamada fark etti" dedi.

'YOL AYRIMINDAYIZ'

Kluge perşembe günü gerçekleşen basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Şu an bir yol ayrımındayız. Hangi yolu izleyeceğimizi eylemlerimiz ve bireysel davranışlarımız belirleyecek.Acil durumun beraberinde getirdiği yorgunluk hissi, bu virüse karşı edindiğimiz değerli kazanımları tehlikeye sokuyor. Yetkililere güvensizlik uyandıran haberler ve komplocu düşünce, fiziksel mesafe karşıtı hareketleri körüklüyor, diğer insanlar da aşırı ihtiyatlı davranıyor.

Bugünkü davranışlarımız salgın için rotayı belirleyecek. Hükümetlerin kısıtlamaları kaldırmasıyla birlikte sizler, halk artık ana aktörlersiniz” dedi.

DSÖ Avrupa Bölgesi Direktörü Dr. Kluge, ülkeleri salgının yavaşlatılmasıyla elde edilen zamanı halk sağlığı sistemlerini güçlendirmek için kullanmaya çağırdı.

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