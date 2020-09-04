Dünya Sağlık Örgütünden koronavirüs aşı açıklaması: Etkili ve güvenli olduğunda kullanılacak

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan merkezinde videokonferans yöntemiyle düzenlenen basın toplantısında, "aşı karşıtlığı hareketiyle" insanların kafasının karışmaması gerektiğini söyledi.

Dünyada çocuk ölümlerinin aşı çalışmalarıyla düşürüldüğünü belirten Ghebreyesus, ayrıca çiçek hastalığı gibi hastalıkların kökünün aşılarla kazındığını anımsattı.

FOTOĞRAF 8 ABD medyasında yer alan haberlere göre, söz konusu bilgilendirme CDC Direktörü Robert Redfield tarafından eyalet valilerine gönderilen mektupla yapıldı. Mektupta, eyaletlerden aşılar için yakın gelecekte yerel sağlık ocakları ve hastanelere dağıtılmak üzere CDC ile sözleşme yapan ilaç firması McKesson Corp.'tan izin başvuruları yapması istenirken, eyalet yönetimlerinden ilaç kurallarının hafifletilmesi de istendi. CDC, dağıtım için başvuruların hızlandırılması konusunda acilen adım atmanızı talep ediyor ve gerekirse, bu aşıların 1 Kasım 2020'ye kadar tam olarak faaliyete geçmesini engelleyecek yönetmeliklerden feragat etmeyi değerlendirmenizi istiyor ifadelerine yer verilen mektupta, ayrıca eyalet yönetimlerinden aşı için hangi gruplara öncelik vermeleri gerektiği, aşıyı uygulayacak sağlayıcıları belirlemeleri ve diğer adımlar konusunda çalışma başlatmaları istendi. Bununla birlikte, mektupta aşıların ne zaman mevcut olacağına dair olası zaman çizelgelerinin de paylaşıldığı, mevcut durumda aşının 1 Kasım'da hazır olacağı ancak tam kapasite üretime 2021 yılında geçileceği ifade edildi. Öte yandan bazı sağlık uzmanları, aşı konusunda belirtilen tarihin beklenenden erken olduğunu savunurken, zaman çizelgelerinin bilimden daha ziyade yaklaşan başkanlık seçimleri öncesi siyasi kaygılarla atılan bir adım olduğu yorumunun yapılması dikkati çekti. Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı durumundaki ABD'de, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1053 artarak 190 bin 14'e çıktı. ABD'deki eyalet yönetimlerine Kovid-19 aşısına hazır olun bildirisi ABD'deki eyalet yönetimlerine Kovid-19 aşısına hazır olun bildirisi ABD'deki eyalet yönetimlerine kritik tarih verildi: Koronavirüs aşısına hazır olun ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (CDC), eyalet yönetimlerine 1 Kasım'dan itibaren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı dağıtımına hazır olmaları talimatı verdiği bildirildi. BiP'te paylaş

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Etkili ve güvenli olduğunda kullanılacak

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgınının da yapılan aşılama çalışmalarıyla durdurulduğunu anlatan Ghebreyesus, "Kovid-19 için aşı çalışmalarında çok sayıda umut verici aşı adaylarımız var. Sadece etkili ve güvenli oldukları görüldüğünde kullanılacaklar, dünyayı temin etmek istediğim şey bu." değerlendirmesinde bulundu.

"Aşı milliyetçiliğine" karşı ülkelere uyarıda bulanan Ghebreyesus, "Aşıların küresel bir kamu malı olarak kullanılması her ülkenin ulusal çıkarına hizmet etmektedir. Aşı milliyetçiliği salgını kısaltmayacak, uzatacaktır." ifadesini kullandı.

Ghebreyesus, konuşmasına "Tekrar ediyorum, ulusal birlik ve küresel dayanışma ile bu salgını bitirebiliriz ve bitireceğiz." sözleriyle son verdi.

Faz 3 çalışmasında olan aşılar var

DSÖ Sözcüsü Margaret Harris, bugün BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Kovid-19 aşı çalışmalarında uzun yol katetmiş 6-9 çalışma olduğunu, bunların Faz III klinik denemelerine girdiğini aktarmıştı. Harris, "Ancak gerçekçi zaman dilimi açısından, gelecek yılın ortasına kadar (Kovid-19 için) yaygın bir aşılama görmeyi beklemiyoruz." ifadesini kullanmıştı.

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