Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz kaçış yok diyerek uyardı Koronada kritik 8 maddeyi tek tek sıraladı
DÜNYA

Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz 'kaçış yok' diyerek uyardı: Koronada kritik 8 maddeyi tek tek sıraladı

Artan korona virüs vaka sayılarına karşı vatandaşları uyaran dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz, ''Bu virüsten kaçış yok, istisnasız hepimiz yakalanacağız. Ama ne kadar geç kalırsak o kadar iyi'' ifadelerini kullandı. Doktor Öz, ayrıca virüsten korunmak için yapılması gereken 8 maddeyi sıraladı.

Haber Merkezi Diğer
Mehmet Öz
Mehmet Öz

Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz, koronavirüs salgınına ilişkin kritik uyarıda bulundu. Koronadan artık kaçış olmadığını kaydeden Mehmet Öz, ''Bu virüsten kaçış yok, istisnasız hepimiz yakalanacağız. Ama ne kadar geç kalırsak o kadar iyi'' ifadelerini kullandı. Öz ayrıca virüsten korunmak için yapılması gereken 8 maddeyi sıraladı. "Koronavirüsle yaşamaya alışacağız" diyen Öz, "Grip virüsü de hemen hemen öyle. Öldürücülük oranı yüzde 0.1 civarı ve genelde zaten vücudunda kronik sorun olanları öldürüyor. Her sene ve her sene dünyada yarım milyar insan grip virüsüne yakalanıyor. Bu şekilde birlikte yaşamaya alıştığımız tonla virüs var. Koronavirüsler ile de yaşamaya alışacağız" ifadelerini kullandı.

Dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz koronavirüs önlem listesi yayınladı
HAYAT
Dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz koronavirüs önlem listesi yayınladı

"Koronaya hepimiz yakalanacağız"

Virüse dünyada herkesin yakalanacağı söyleyen Öz, şu ifadeleri kullandı: "Sadede gelirsem, dediğim gibi hepimiz bu virüse yakalanacağız. Hatta belki birçoğumuz yakalandı bile ama fark etmedi. Ve hatta hastalığı da atlattı. Vücudu virüsle yaşamaya çoktan alıştı ya da virüs o vücutta yaşayamadı ve başka konaklara geçti. Bu konuda en güzel örnek Diamond Princess gemisi. Gemideki 3700 kişinin 700'ünde test pozitif çıkmış. Ama bu 700 kişinin 350'si hastalığı hissetmemiş bile. Ve hala da çok sağlıklılar. Yatak döşek yatmıyorlar. Ki yaş ortalamaları da baya yüksek"

İlk Türk oldu: Dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz'ün adı Hollywood Şöhretler Yolu’na yazılacak
HAYAT
İlk Türk oldu: Dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz'ün adı Hollywood Şöhretler Yolu’na yazılacak

Mehmet Öz Amerikalılara 'Türk tipi el yıkama' dersi verdi
OYNAT 00:48
Mehmet Öz Amerikalılara 'Türk tipi el yıkama' dersi verdi
Dünyaca ünlü kalp cerrahı Mehmet Öz, milyonlarca insanın seyrettiği prime time programı 'The Tonight Show starring Jimmy Fallon'da ABD'lilere koronavirüs salgınını önlemek adına Türk tipi el yıkamayı öğretti.


Virüsten nasıl korunuruz?

Öz, ayrıca koronavirüsten korunmak için altın tavsiyede bulundu.Bu açıklamaların ardından vatandaşlara çağrıda bulunan Öz, 8 maddede koronadan nasıl korunulacağını sıraladı. İşte o sıralama;

- Kendinizi karantinaya alın. Virüsle en geç temas edenler en şanslıları olacak.

- Hijyen. Olabildiğince temizliğe dikkat edin.

- Meyve sebze yiyin.

- Bağışıklığa iyi gelen sarımsak, kefir, yoğurt gibi besinler tüketin.

- Bağışıklığa çok iyi gelen besin takviyeleri ve vitaminler alın. Örnek: beta glukanlar, c vitamini, çinko, kara mürver ekstresi vb.

- Hareket edin ve evinizde bile spor yapın.

- Sigarayı mutlaka bırakın.

- Bol bol su için.

Abone Ol Google News
Türkiyeyi şikayet etti

Türkiye'yi şikayet etti

İşte ​Dünya Konferansı'nda konuşan İmamoğlu'nun Türkiye hakkındaki sözleri...
Şaka diyerekşiddete maruz bıraktı

Şaka diyerek
şiddete maruz bıraktı

​Beyin ameliyatı geçirmiş 15 yaşındaki çocuğu tekme tokat dövdü.
Bir sağlık üssü daha geliyor

Bir sağlık üssü
daha geliyor

​Samsun Şehir Hastanesi'nin yer teslimi gerçekleşti.
Büyük operasyon

Büyük operasyon

Yüzlerce asker tek tek teröristlerin inlerine girecek.

Meteoroloji<br>İstanbul için uyardı

Meteoroloji
İstanbul için uyardı

​Aralıklarla sağanak yağış bekleniyor.

TOKİ'den<br>konut rekoru

TOKİ'den
konut rekoru

17 yıl içerisinde üretilen konut adedi belli oldu.

Nefes kesecek

Nefes kesecek

​Formula 1 yarışlarında SoloTürk sürprizi.

Faya göre<br>plan yapılmalı

Faya göre
plan yapılmalı

İzmir için 7.2 büyüklüğünde deprem uyarısı.
Vicdansızlar!

Vicdansızlar!

Bu sefer de battaniyeleri toplayıp satmaya kalktılar.
Üç yıldır<br>aranıyordu

Üç yıldır
aranıyordu

FETÖ'cü eski emniyet müdürü yakalandı.
16 adres<br>eş zamanlı basıldı

16 adres
eş zamanlı basıldı

​İstanbul polisi 9 ilçede harekete geçti.
Acil harekete geç!

Acil harekete geç!

ABD başkanlığına seçilen Biden'dan Trump'a çağrı.
Trump'tan<br>aşı açıklaması

Trump'tan
aşı açıklaması

​Yönetimde olduğu süre boyunca karantina olmayacağını açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.