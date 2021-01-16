Koronavirüs Dünyada 94 milyon 315 bin koronavirüs hastası var
DÜNYA

Dünyada 94 milyon 315 bin koronavirüs hastası var

Dünyada 94 milyon 315 bin koronavirüs hastası var

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında toplam vaka sayısı 94 milyon 315 bini aştı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde 2 milyon 17 bin 913 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısı 94 milyon 315 bin 331’e çıkarken, virüs saptanan 67 milyon 346 bin 640 kişi sağlığına kavuştu.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 24 milyon 102 bin 429 kişide Kovid-19 tespit edildi, 401 bin 856 kişi ise öldü.

Vaka sayılarının düştüğü Türkiye normalleşmeye hazırlanırken Almanya'da koronavirüs ölümleri yine zirveyi gördü
DÜNYA
Vaka sayılarının düştüğü Türkiye normalleşmeye hazırlanırken Almanya'da koronavirüs ölümleri yine zirveyi gördü

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 1 milyonu geçen ülkeler şöyle:

  • "Hindistan (10 milyon 543 bin 659), Brezilya (8 milyon 394 bin 253), Rusya (3 milyon 520 bin 531), İngiltere (3 milyon 316 bin 19) Fransa (2 milyon 872 bin 941), Türkiye (2 milyon 373 bin 115), İtalya (2 milyon 352 bin 423), İspanya (2 milyon 252 bin 164), Almanya (2 milyon 23 bin 802), Kolombiya (1 milyon 870 bin 179), Arjantin (1 milyon 783 bin 47), Meksika (1 milyon 609 bin 735), Polonya (1 milyon 422 bin 320), İran (1 milyon 318 bin 295), Güney Afrika (1 milyon 311 bin 686), Ukrayna (1 milyon 146 bin 963) ve Peru (1 milyon 56 bin 23)."

ABD'nin yanı sıra ölü sayısının 10 bini aştığı ülkeler şu şekilde:

  • "Brezilya (208 bin 291), Hindistan (152 bin 130), Meksika (139 bin 22), İngiltere (87 bin 295), İtalya (81 bin 325), Fransa (69 bin 949), Rusya (64 bin 495), İran (56 bin 621), İspanya (53 bin 314), Kolombiya (47 bin 868), Almanya (46 bin 537), Arjantin (45 bin 227), Peru (38 bin 654), Güney Afrika (36 bin 467), Polonya (32 bin 844), Endonezya (25 bin 484), Türkiye (23 bin 664), Ukrayna (20 bin 542), Belçika (20 bin 352), Kanada (17 bin 729), Şili (17 bin 369), Romanya (17 bin 98), Ekvador (14 bin 273), Çekya (14 bin 29), Irak (12 bin 932), Hollanda (12 bin 868), Macaristan (11 bin 177) ve Pakistan (10 bin 908)."

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs aşısı oldu
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs aşısı oldu

Dünya bizi konuşuyor: Türkiye'nin bir günde yaptığı aşıyı Fransa 3 haftada yaptı
FOTOĞRAF 6
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Dünyada hızla yayılmaya devam eden ve mutasyona uğrayan koronavirüsü önleyebilmek için dünyanın dört bir yanından devletler milyonlarca doz aşı sipariş ederken, Türkiye'de de aşılama başladı. Türkiye'nin Kovid-19 aşı programı dünya medyasında gündem oldu.
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Türkiye'nin aşılama konusundaki hızıyla ilgili dünya basınına yansıyan haberlerde, Türkiye'nin bir günde yaptığı aşı, Fransa'nın ilk üç haftada yaptığı aşılamadan daha fazla ifadeleri yer aldı. Haberde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Ülke çapında aşılama programlarının uygulanmasında deneyimli bir ülkeyiz. Salgına karşı verdiğimiz savaşı birlikte kazanacağız ifadelerine de yer verildi.
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Haberde, bazı AB ülkelerinin milyonlarca doz sipariş ettikleri Pfizer ve BioNTech aşısının ülkelerine tedarikini beklediği belirtilerek; Çinli ilaç firması Sinovac'ın aşısının uygulandığı Türkiye'de, ilk iki günde 500 binden fazla insanın aşılandığı aktarıldı. Türkiye'de programın ilk gününde, Fransa'nın neredeyse ilk üç haftasında yaptığı aşılamadan daha fazla kişiyi aşıladığının da altı çizildi.
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Haberde, altı AB hükümetinin, Avrupa Komisyonu'na gönderdikleri bir mektupta, Komisyon'dan aşı teslimatlarında istikrar ve şeffaflık sağlamak için Pfizer-BioNTech'e baskı yapmasını istediği belirtildi. İsveç, Danimarka, Finlandiya, Litvanya, Letonya ve Estonya Sağlık Bakanları tarafından imzalanan mektupta Bu durum kabul edilemez. Planlanan aşılama programlarını etkilemekle kalmıyor, aynı zamanda aşılama sürecinin güvenilirliğini de azaltıyor ifadelerinin yer aldığı bildirildi.
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Haberde, Belçika'nın, bu ay içerisinde yapılması planlanan Pfizer aşısı dozlarının yalnızca yarısını almayı beklediği belirtilirken, Litvanya'nın aşı talebini, Şubat ortasına kadar yarıya indireceği açıklandı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in, Pfizer ile görüştüğünü ve planlanan teslimatların bu yılın ilk çeyreğinde yapılacağına dair güvence aldığını söylediği belirtildi.
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Dünya bizi konuşuyor: Türkiye'nin bir günde yaptığı aşıyı Fransa 3 haftada yaptı
Türkiye'de uygulanmaya başlayan koronavirüs aşı programı, dünya gündeminde geniş yer buldu. Türkiye'nin başarısına dikkat çekilen haberlerde, "Türkiye'nin 1 günde yaptığı aşıyı Fransa 3 haftada yaptı" ifadelerine yer verildi.
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