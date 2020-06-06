Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Dünyada en çok vaka görülen 6ncı ülke oldu Hindistan vaka sayısında İtalyayı geçti
DÜNYA

Dünyada en çok vaka görülen 6'ncı ülke oldu: Hindistan vaka sayısında İtalya’yı geçti

Hindistan’da son 24 saatte 9 bin 887 vakanın görülmesiyle, ülkedeki toplam vaka sayısı 236 bin 657’ye ulaşarak İtalya’yı geçti. Hindistan, böylece 234 bin 531 vakanın görüldüğü İtalya’yı geride bırakarak dünyada en çok vaka görülen 6. ülke oldu.

Haber Merkezi İHA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin kademeli olarak gevşetildiği Hindistan’da toplam vaka sayısı İtalya’yı geçti. Son 24 saatte 9 bin 887 vakanın kayıtlara geçtiği Hindistan’da toplam vaka sayısı 236 bin 657’ye ulaştı. Hindistan, böylece 234 bin 531 vakanın görüldüğü İtalya’yı geride bırakarak dünyada en çok vaka görülen 6. ülke oldu. Hindistan’da şuana kadar 6 bin 642 kişi ise korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

ABD 1 milyon 965 bin 912 vaka ile ilk sırada yer alırken, 646 bin vaka ile Brezilya 2. sırada, 449 bin 834 vakanın görüldüğü Rusya 3. sırada, 288 bin 58 vaka ile İspanya 4. sırada ve 283 bin 311 vakanın görüldüğü İngiltere de 5. sırada yer alıyor.

Hindistan’da pazartesi gününden itibaren, alışveriş merkezleri, restoranlar ve ibadet yerleri yeniden açılacak. Ülkede, konserler, spor etkinlikleri ve mitingler ise hala yasak.

Hiç vaka yoktu ancak gelen misafirler işi tersine çevirdi: Bir anda 75 kişi karantinaya alındı
KORONAVİRÜS
Hiç vaka yoktu ancak gelen misafirler işi tersine çevirdi: Bir anda 75 kişi karantinaya alındı

Dünya genelinde koronavirüslü insan sayısı 6 milyon 860 bini geçti
KORONAVİRÜS
Dünya genelinde koronavirüslü insan sayısı 6 milyon 860 bini geçti

Ukrayna'da koronavirüs vaka sayısı 26 bin 500'ü aştı
KORONAVİRÜS
Ukrayna'da koronavirüs vaka sayısı 26 bin 500'ü aştı
Abone Ol Google News
Kimliği ortaya çıktı

Kimliği ortaya çıktı

Gizlice evleri gözetleyen kişi gözaltının ardından serbest bırakıldı.
Bakan Koca uyarmıştı

Bakan Koca uyarmıştı

Gerçek dışı iddiaların yer aldığı makaleler geri çekildi.
Korona dinlemedi

Korona dinlemedi

Pandemi sürecinde ​hem satışlar hem de fiyatlar arttı.
Elden vazgeçmediler

Elden vazgeçmediler

​Hayvan pazarında yapılan onca uyarı boşa gitti.
Tuzağa düşmedik

Tuzağa düşmedik

​Kamu harcamalarında sevindiren gelişme..
Yasak geliyor

Yasak geliyor

Teklifin yürürlüğe girmesine sayılı günler kaldı.

Bir anda 75 kişi karantinaya alındı

Bir anda 75 kişi karantinaya alındı

​Hiç vaka yokken gelen misafirler işi tersine çevirdi.
Sokarsa öldürebilir

Sokarsa öldürebilir

​Su altının iki zehirli türü bir arada görüntülendi.
Tarafı olduğu davaya bilirkişi atandı

Tarafı olduğu davaya bilirkişi atandı

Mahkemenin bilirkişi skandalı.
Yerli motorlu<br>zırhlılar 2021'de

Yerli motorlu
zırhlılar 2021'de

​TÜMOSAN çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.
Yapmaya<br>devam edeceğiz

Yapmaya
devam edeceğiz

Bakan Akar'dan Ege ve Doğu Akdeniz açıklaması.
İran polisi<br>mültecileri taradı

İran polisi
mültecileri taradı

Afgan mülteciler yanarak hayatını kaybetti.
ABD SİHA'sından daha etkili

ABD SİHA'sından daha etkili

​Almanlar, Türk savunma sistemini öve öve bitiremedi.
Yazlıkta<br>talep patlaması!

Yazlıkta
talep patlaması!

​Yoğun ilgi sonrası fiyatlar da yüzde 30 arttı.
Onların <br>hakkını ödeyemem

Onların
hakkını ödeyemem

​Şahin Kendirci, Yeni Şafak canlı yayınında bilinmeyenleri anlattı.
İlk kez Türkiye'de yeni formülle üretildi

İlk kez Türkiye'de yeni formülle üretildi

​Yerli ve milli imkanlarla koronavirüse karşı harekete geçildi.
Fatih Sondaj Gemisi 4 saatlik çalışmanın ardından Trabzon Limanı’na giriş yaptı
Ekonomi

Fatih Sondaj Gemisi 4 saatlik çalışmanın ardından Trabzon Limanı’na giriş yaptı

Karadeniz’de sondaj faaliyeti gerçekleştirmek için 1 Haziran günü İstanbul’dan Trabzon’a gelerek açığa demir atan Fatih Sondaj Gemisi kule birleştirme ve diğer hazırlıkları için bu sabah 4 saatlik bir çalışmanın ardından römorkörler eşliğinde Trabzon Limanı’na girerek demirledi.
Michael Jordan'dan ırkçılıkla mücadele için 100 milyon dolar bağış
Dünya

Michael Jordan'dan ırkçılıkla mücadele için 100 milyon dolar bağış

NBA'in efsane oyuncusu Michael Jordan ile kendi logosunun bulunduğu ürünleri satan Jordan Markası, ırkçılık ve sosyal adaletsizlikle mücadele için 10 yıl içinde 100 milyon dolar bağışlayacak.

Jordan Markası'nın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Siyahilerin hayatları önemlidir. Bu, tartışmaya yol açmayı amaçlayan bir açıklama değil. Ülkemizin kurumlarında başarısızlığa neden olan kökleşmiş ırkçılık tamamen ortadan kaldırılıncaya kadar siyah insanların yaşamlarını korumaya ve iyileştirmeye kararlıyız. Michael Jordan ile Jordan Markası'nın, ırkçılıkla mücadele, sosyal adalet ve eğitime erişim için çalışan kuruluşlara 10 yıl içinde 100 milyon dolar bağışta bulunacağını duyuruyoruz." ifadeleri kullanıldı.

MSB: YPG/PKK'nın Rasulayn'da düzenlediği bombalı saldırıda 8 sivil yaralandı
Gündem

MSB: YPG/PKK'nın Rasulayn'da düzenlediği bombalı saldırıda 8 sivil yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü YPG/PKK'nın Rasulayn'da pazar yerine düzenlediği bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 8 sivilin yaralandığını bildirdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.