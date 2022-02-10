Dünyada haftalık verilere göre Kovid-19 vakaları yüzde 16 düştü

Kovid-19'un Omicron varyantı dünyada etkisini sürdürürken haftalık küresel vaka artışlarında bir önceki haftaya göre yüzde 16 düşüş, ölümlerde ise yüzde 7 artış görüldü.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) en son haftalık Kovid-19 raporu ve küresel Kovid-19 vakalarının istatistiklerinin yer aldığı worldometers.info internet sitesinde, son 2 haftanın Kovid-19 vaka ve ölüm artış oranları karılaştırıldı.

Buna göre, son bir haftada küresel Kovid-19 vaka artışı önceki haftaya kıyasla yüzde 16 azalırken, DSÖ'nün Avrupa bölgesinde yüzde 7, Amerikalar bölgesinde yüzde 36, Afrika'da yüzde 22 ve Batı Pasifik'te yüzde 8 azalma kaydedildi.

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Aynı dönemde Kovid-19 vakaları DSÖ'nün Güneydoğu Asya bölgesinde yüzde 67 ve Doğu Akdeniz bölgesinde yüzde 45 arttı.

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DSÖ'nün Omicron varyantının daha az ölümcül olduğunu açıklamasına rağmen dünya genelinde son bir haftadaki Kovid-19 kaynaklı can kayıpları, önceki haftadan yüzde 7 daha fazla oldu.

Avrupa genelinde haftalık vakalar azaldı, ölümler arttı

DSÖ'nün Avrupa bölgesinden İngiltere'de Kovid-19 vakaları, ocak başında zirveyi görmesinden bu yana düşüşe geçti. 2-9 Şubat arasında 509 bin 454 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı, bunun da önceki haftaya kıyasla yüzde 20,2'lik düşüş anlamına geldiği belirtildi.

Salgın nedeniyle aynı dönemde yüzde 11,4’lük artışla 1802 kişinin öldüğü ifade edildi.

İspanya'da Kovid-19'da yeni vaka sayıları son iki haftadır düşüş eğiliminde. Son 14 gün esas alınarak tespit edilen her 100 bin kişideki ortalama vaka sayısı 3 binlerden 2 binin altına geriledi.

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Son bir haftalık kıyaslamada 2 Şubat'ta 2 bin 564 olan her 100 bin kişide tespit edilen ortalama vaka sayısı 9 Şubat'ta 1800'e kadar düştü.

Kovid-19 ile bağlantılı kısıtlamaların gevşetildiği İspanya'da günlük ölüm sayıları ise halen 100'ün üzerinde açıklanıyor.

Yunanistan'da vaka sayısı 25 Ocak-1 Şubat'ta 134 bin 781 iken, 2-9 Şubat'ta 123 bin 879’a geriledi ve haftalık vakalarda yüzde 8 düşüş gerçekleşti.

Kovid-19’a bağlı ölenlerin sayısı da benzer bir düşüş gösterdi. 26 Ocak-1 Şubat'ta 731 olan ölü sayısı, 2-8 Şubat haftasında 684’e geriledi.

2 haftalık kıyaslamada Fransa'daki haftalık vaka artışının 2-9 Şubat'ta yüzde 34, İsviçre'de yüzde 22, Belçika'da yüzde 42 ve İtalya'da yüzde 28 düştüğü gözlemlendi.

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Amerikalar bölgesinde vakalarda önemli düşüş görüldü

DSÖ'nün Amerikalar bölgesinde ABD, haftalık vakaların büyük oranda azaldığı ülkelerden biri oldu. Son 7 günde 1 milyon 614 bin 853 Kovid-19 vakası görüldü ve bir önceki haftaya göre haftalık vakalar yüzde 46 düştü.

Son bir haftada 15 bin 968 can kaybının olduğu ülkede Kovid-19 kaynaklı ölüm oranları da bir önceki haftaya göre yüzde 9 azaldı.

Latin Amerika ülkesi Arjantin'de son 7 günde 220 bin 297 kişinin testi pozitif çıkarken, haftalık vaka oranı önceki haftaya kıyasla yüzde 43 azaldı.

Bir haftada Kovid-19 nedeniyle 1714 kişi hayatını kaybetti, haftalık can kaybında yüzde 5 düşüş görüldü.

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Kolombiya'da son bir haftada 83 bin 801 yeni Kovid-19 vakası ve 1619 can kaybı tespit edildi.

Ülkedeki haftalık Kovid-19 vakaları geçen haftaya göre yüzde 31, haftalık ölümler ise yüzde 9 azaldı.

Meksika'da ise son 7 günde vaka artışı yüzde 15 düştü, can kayıpları ise bir önceki haftaya göre yüzde 31 artış gösterdi.

Afrika'da da haftalık vakalar düştü

Afrika bölgesinde de son bir haftada Kovid-19 vakalarında önemli ölçüde düşüş görüldü.

Etiyopya'da toplam vaka sayısı son bir haftada 1363 olarak kayıtlara geçti ve bir önceki haftaya göre vakalarda yüzde 44 azalma yaşandı.

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Güney Afrika'da son bir haftada 17 bin 707 yeni vaka görülürken bir önceki haftaya kıyasla vaka artışları yüzde 21 düştü.

Ülkede son bir haftada 1001 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti ve can kayıpları yüzde 12 arttı.

Son bir haftada 218 yeni vakanın saptandığı Senegal'de ise önceki haftaya göre vakalar yüzde 63 geriledi.