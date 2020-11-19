Dünyada koronavirüs bilançosu: 56 milyon vaka 1 milyon 360 bin ölü

Vaka sayısı ABD'de 11 milyon 882 bin, Hindistan'da 8 milyon 693 bin, Brezilya'da 5 milyon 947 bin ve Fransa'da 2 milyon 65 bine yükseldi.

ABD'nin Kuzey Dakota eyaletinin, salgınla ilgili yapılan bir araştırmada dünyanın en yüksek ölüm oranına sahip bölgesi olduğu ortaya çıktı.

Rusya'da son 24 saatte 23 bin 610 kişide virüs tespit edilmesiyle salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçerken, toplam vaka sayısı da 2 milyon 15 bine ulaştı. Virüs nedeniyle 463 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle en yüksek günlük can kaybı sayısı kaydedilen ülkede, hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 850'ye yükseldi.

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İngiltere'de Oxford Üniversitesinin ilaç firması AstraZeneca ile ortak geliştirdiği aşı adayının, 2. aşama denemelerde yaşlılarda güçlü bağışıklık tepkisi oluşturduğu bildirildi.

İtalya Ulusal Tabipler Birliği (FNOMCEO), salgınla mücadelede ölen doktor sayısının 201 olduğunu açıkladı.

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ThyssenKrupp 5 bin kişiyi işten çıkaracak

Alman çelik üreticisi ve teknoloji firması ThyssenKrupp, salgının ekonomi üzerindeki olumsuz etkisi nedeniyle gelecek yıllarda 5 bin kişinin işine daha son vereceğini duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, Avrupa ve ABD'nin salgının merkez üssü olma özelliğini sürdürdüğünü belirterek, Avrupa kıtasında virüsten her 17 saniyede bir kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Danimarka Devlet Serum Enstitüsü, ülkedeki tüm vizonların itlafına neden olan, Kovid-19'un mutasyona uğramasıyla ortaya çıkan Cluster-5 virüsünün muhtemelen öldüğünü duyurdu.

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Azerbaycan'da karantina süresi uzatıldı

Japonya’nın ucuz havayollarından AirAsia Japan, salgının ekonomideki etkisi sebebiyle iflas başvurusunda bulundu.

Çinli ilaç şirketi Sinavoc Biotech'in geliştirdiği "CoronaVac" isimli aşı adayından 120 bin doz Brezilya'ya ulaştı.

Azerbaycan'da vaka sayılarındaki artış nedeniyle karantina süresi 28 Aralık'a kadar uzatılırken, virüse karşı alınan tedbirler sıkılaştırıldı.

Tacikistan Koronavirüsle Mücadele Merkezi, salgın nedeniyle ülke genelinde tüm yılbaşı etkinliklerini ve kutlamalarını iptal etme kararı aldı.

Hırvatistan Sağlık Bakanı Vili Beros'un Kovid-19 testinin sonucu pozitif çıktı.

Avrupa Birliği (AB) ile İngiltere arasındaki Brexit görüşmelerine, bir müzakerecide virüs tespit edilmesi nedeniyle ara verildi.