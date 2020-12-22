Koronavirüs Dünyada koronavirüs bilançosu Vaka sayısı 78 milyonu geçti
DÜNYA

Dünyada koronavirüs bilançosu: Vaka sayısı 78 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 78 milyonu aştı. Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 715 bin 458 kişi yaşamını yitirdi, 54 milyon 844 bin 961 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Kovid-19 verilerinin derlendiği Worldometers internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan salgında tespit edilen toplam vaka sayısı 78 milyon 22 bin 730'a yükseldi.

ABD, 18 milyon 494 bin 339 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunuyor.

Bu ülkeyi 10 milyon 94 bin 801 ile Hindistan, 7 milyon 284 bin 166 ile Brezilya, 2 milyon 906 bin 503 ile Rusya, 2 milyon 479 bin 151 ile Fransa, 2 milyon 110 bin 314 ile İngiltere, 2 milyon 62 bin 960 ile Türkiye, 1 milyon 977 bin 370 ile İtalya, 1 milyon 830 bin 110 ile İspanya, 1 milyon 547 bin 138 ile Arjantin, 1 milyon 542 bin 775 ile Almanya, 1 milyon 518 bin 67 ile Kolombiya, 1 milyon 325 bin 915 ile Meksika, 1 milyon 214 bin 525 ile Polonya ve 1 milyon 170 bin 743 ile İran izliyor.

ABD'de koronavirüs bilançosu: Ölenlerin sayısı 327 bine yaklaştı
KORONAVİRÜS
ABD'de koronavirüs bilançosu: Ölenlerin sayısı 327 bine yaklaştı

Ölü sayısı 1 milyon 715 bini geçti

  • Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 715 bin 458 kişi yaşamını yitirdi, 54 milyon 844 bin 961 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.
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