Koronavirüs Dünyada koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 640 bini aştı
DÜNYA

Dünyada koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 640 bini aştı

Dünyada yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 640 bini geçti. En fazla hastanın iyileştiği ülkeler sırasıyla Almanya, İspanya, ABD, İran, İtalya ve Fransa oldu.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Koronavirüs görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünyada virüs bulaşan 640 bin 107 kişi iyileşti.

Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Çin'de de 77 bin 84 kişi hastalığı yendi.

En fazla hastanın iyileştiği ülkeler sırasıyla Almanya (91 bin 500), İspanya (80 bin 587), ABD (71 bin 489), İran (59 bin 273), İtalya (48 bin 877) ve Fransa (36 bin 578) oldu.

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 442 bin 264'e ulaşırken, virüs nedeniyle 167 bin 893 kişi hayatını kaybetti. Halen tedavi gören 1 milyon 634 bin 264 aktif enfekte vaka bulunuyor.

Çin'de bir ilk: En çok tüketilen vahşi hayvana yasak geldi
FOTOĞRAF 4
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Dünyayı dize getiren koronavirüs (Covid-19) salgının başladığı Çin’de salgınının küresel bir salgına dönüşmesi sonucu bazı yasaklar da beraberinde geldi.
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İngiliz medyasında yer alan habere göre, Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve şu ana kadar 2 milyon 400 binden fazla insanın enfekte olmasına, 165 binden fazla insanın da ölümüne neden olan koronavirüs nedeniyle, ülkede sıkça tüketilen ve ‘besleyici’ olduğu öne sürülen Bambu Fareleri’nin tüketilmesine de yasak geldiğini aktardı.
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Habere göre, Çin’de yetiştiriciliği yaygın olduğu belirtilen Bambu Fareleri’nin boyları 50 santimetreye ve 11 kiloya kadar ulaşabiliyor. Koronavirüsten önce ise bu fareler canlı olarak 1000 yuan (980 Türk lirası) ve pişmiş olarak 280 yuan’a (274 Türk lirası) satılıyordu.
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Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs (Covid-19) salgının başladığı Çin’in Guangdong bölgesinde yer alan Shenzhen şehrinde, köpek ve kedi eti satışı ve tüketimi 1 Mayıs’ta yasaklanıyor. Alınan yasak kararının ardından kentin kedi ve köpek eti tüketiminin yasak olan Çin’deki ilk kent olacak.
Çin'de bir ilk: En çok tüketilen vahşi hayvana yasak geldi
Dünyayı dize getiren koronavirüs (Covid-19) salgının başladığı Çin'de salgınının küresel bir salgına dönüşmesi sonucu bazı yasaklar da beraberinde geldi. Pekin yönetimi dünyayı etkisi altına alan salgından önce Çinliler'in en sık tükettiği 'besleyici' olduğuna inanılan Bambu Fareleri'nin tüketimini yasakladığı belirtildi. 11 kiloya kadar ulaşabilen farelerin satış fiyatları ise şaşırtıyor.


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