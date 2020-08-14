Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 21 milyonu aştı
DÜNYA

Dünyada koronavirüs vaka ve ölü sayısı açıklandı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 21 milyonu aştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 21 milyonu geçti. Vakaların en fazla görüldüğü ABD'de 5 milyon 404 bin 847 kişi Kovid-19'a yakalandı. Kovid-19'a yakalanan 13 milyon 830 bin 221 kişi iyileşti, halen tedavisi süren 6 milyon 449 bin 46 aktif vaka bulunuyor.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, virüse yakalananların sayısı 21 milyon 31 bin 94'e ulaştı.

Vakaların en fazla görüldüğü ABD'de 5 milyon 404 bin 847 kişi Kovid-19'a yakalandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 13 Ağustos koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 21, vaka sayısı 1243
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 13 Ağustos koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 21, vaka sayısı 1243

ABD'nin ardından en fazla vaka sayısı olan ülkeler

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla Brezilya (3 milyon 224 bin 876), Hindistan (2 milyon 459 bin 613), Rusya (907 bin 758), Güney Afrika (572 bin 865), Peru (498 bin 555), Meksika (498 bin 380), Kolombiya (422 bin 519), Şili (380 bin 34), İspanya (379 bin 799), İran (336 bin 324), İngiltere (313 bin 798), Suudi Arabistan (294 bin 519), Pakistan (286 bin 674), Bangladeş (269 bin 115), Arjantin (268 bin 574) ve İtalya (252 bin 235).

Türkiye'de vaka sayısı 245 bin 635'e ulaştı.

Ülkelerin aşı yarışında kazanan Rusya mı oldu?
OYNAT 00:00
Ülkelerin aşı yarışında kazanan Rusya mı oldu?
Her gün yeni bir gelişmenin yaşandığı koronavirüre dair en merak edilen konu aşı. Virüsün tek şifası olarak görülen aşı için ülkeler hummalı bir çalışma içinde. Rusya ise deyim yerindeyse saman altından su yürüterek aşı çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Putin, koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini duyurdu. Böylece koronavirüs aşısını tescil eden ilk ülke oldu. Peki, gerçekten de ülkelerin aşı yarışının ilk kazananı Rusya mı oldu?


Vaka sayısı 100 bini aşan ülkeler

Vaka sayısı 100 bini aşan diğer ülkeler ise şöyle sıralandı:

"Almanya (222 bin 269), Fransa (209 bin 365), Irak (164 bin 227), Filipinler (147 bin 526), Endonezya (132 bin 816), Kanada (121 bin 28), Katar (114 bin 281) ve Kazakistan (101 bin 372)."

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19 salgını 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle 751 bin 815 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19'a yakalanan 13 milyon 830 bin 221 kişi iyileşti, halen tedavisi süren 6 milyon 449 bin 46 aktif vaka bulunuyor.

Abone Ol Google News
Bedelini ağır ödersiniz

Bedelini ağır ödersiniz

​Oruç Reis'i tehdit eden Yunanistan'a ilk cevap verildi.
Atina tahrik ediyor

Atina tahrik ediyor

​Türk köyüne asker göndererek gözdağı veriyorlar.
Bana yalansöyletmek istediler

Bana yalan
söyletmek istediler

Muharrem İnce, CHP yönetimini topa tuttu.
Kampta PKK terörü

Kampta PKK terörü

Sekiz çocuk açlık ve susuzluktan yaşamını yitirdi.
Filistin’i bu kez açıktan sattı

Filistin’i bu kez açıktan sattı

​İsrail-BAE artık iki millet tek devlet.
Beni 2 yıldır yok etmeye çalışıyorlar

Beni 2 yıldır yok etmeye çalışıyorlar

​Arsenal kulübü Müslümanları umursamadı.
Yalnız değilsiniz

Yalnız değilsiniz

Ermenistan'a karşı Azerbaycan'ın yanındayız.
PKK'lıları hâlâ<br>ABD eğitiyor

PKK'lıları hâlâ
ABD eğitiyor

​Barış Pınarı Harekatı, PKK'da derin çatlağa yol açtı.

Salgında<br>korkutan sayılar

Salgında
korkutan sayılar

​Dünya genelinde salgın etkisini sürdürüyor.
İzmir'de<br>korkutan yangın

İzmir'de
korkutan yangın

​Tedbir amaçlı 4 site boşaltıldı.
On altı üniversiteye <br>rektör ataması

On altı üniversiteye
rektör ataması

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzalı ile yayımlandı.
İsrail-BAE anlaşmasına tepki

İsrail-BAE anlaşmasına tepki

​Filistin Abu Dabi'deki büyükelçisini geri çekti.
İkinci "AKINCI TİHA" göklerde

İkinci "AKINCI TİHA" göklerde

​Uçuş testini başarıyla tamamladı.
Meteoroloji uyardı

Meteoroloji uyardı

​Gök gürültülü sağanak bekleniyor.
İlerlemeye <br>devam ediyor

İlerlemeye
devam ediyor

Oruç Reis'e ait yeni görüntüler paylaşıldı.
Yükseliş süreklilik kazandı

Yükseliş süreklilik kazandı

​Bakan Koca, son 24 saati açıklayıp uyardı!

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.