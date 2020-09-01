Dünyada koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 18 milyonu aştı Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildikten sonra sağlığına kavuşanların sayısı 18 milyonu geçti. En fazla hastanın iyileştiği ilk 5 ülke sırasıyla ABD (3 milyon 458 bin 559), Brezilya (3 milyon 97 bin 734), Hindistan (2 milyon 872 bin 714), Rusya (815 bin 705) ve Güney Afrika (540 bin 923) oldu.

Haber Merkezi 01 Eylül 2020, 18:08 Son Güncelleme: 01 Eylül 2020, 18:45 AA