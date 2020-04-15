Koronavirüs Dünyada koronavirüsten ölenlerin sayısı 130 bini geçti
DÜNYA

Dünyada koronavirüsten ölenlerin sayısı 130 bini geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 130 bini geçti. Koronavirüs nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybı 27 bin 86 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de görüldü. Bu ülkeyi, 21 bin 645 ile İtalya, 18 bin 579 ile İspanya, 15 bin 779 ile Fransa, 12 bin 868 ile İngiltere, 4 bin 777 ile İran, 4 bin 440 ile Belçika ve 3 bin 592 ile Almanya takip etti.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüs görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 130 bin 712'ye, vaka sayısı 2 milyon 35 bin 294'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybı 27 bin 86 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de görüldü. Bu ülkeyi, 21 bin 645 ile İtalya, 18 bin 579 ile İspanya, 15 bin 779 ile Fransa, 12 bin 868 ile İngiltere, 4 bin 777 ile İran, 4 bin 440 ile Belçika ve 3 bin 592 ile Almanya takip etti. Salgının ortaya çıktığı Çin'de de 3 bin 342 kişi yaşamını yitirdi.

1000'den fazla ölümün görüldüğü diğer ülkeler şöyle sıralandı:

"Hollanda (3 bin 134), Brezilya (1590), Türkiye (1403) ve İsviçre (1226)."

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Virüs bulaşan 503 bin 386 kişi iyileşirken halen iyileşmeyi bekleyen 1 milyon 401 bin 96 vaka bulunuyor.

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