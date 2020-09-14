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Koronavirüs Dünyada Kovid-19dan iyileşenlerin sayısı 21 milyonu geçti
DÜNYA

Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 21 milyonu geçti

Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 21 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildikten sonra sağlığına kavuşanların sayısı 21 milyonu aştı.

Haber Merkezi AA
Foto/ Arşiv
Foto/ Arşiv

Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada virüs bulaşan 21 milyon 31 bin 16 kişi, hastalığı yenmeyi başardı.

En fazla hastanın iyileştiği ilk 5 ülke sırasıyla ABD (3 milyon 974 bin 949), Hindistan (3 milyon 780 bin 107), Brezilya (3 milyon 573 bin 958), Rusya (876 bin 225) ve Kolombiya (599 bin 385) oldu.

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Türkiye'de de virüs bulaşan 258 bin 833 kişi sağlığına kavuştu.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan Kovid-19 salgınında vaka sayısı, dünya genelinde 29 milyon 185 bin 779'a ulaşırken salgında 928 bin 287 kişi hayatını kaybetti.

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