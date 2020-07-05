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DÜNYA

Dünyada son 24 saatte koronavirüs tablosu: Brezilya'da bin 91, Meksika'da 523, Hindistan'da 610 kişi hayatını kaybetti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Brezilya'da 1091, Meksika'da 523, Hindistan'da 610 kişi öldü. Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Tüm dünyayı etkisi altına alan koranavirüs salgından en çok etkilenen ikinci ülke olan Brezilya'da, virüs nedeniyle son 24 saatte bin 91 kişi hayatını kaybetti.

Vaka bir milyonu geçti

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 64 bin 265'e, vaka sayısı da 37 bin 923 artarak bir milyon 577 bin 004'e yükseldi.

Sao Paulo en çok etkilenen bölge oldu

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 312 bin 530 vaka ve 15 bin 996 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

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Ülkenin doğusunda bulunan Ceara eyaleti 120 bin 952 vaka sayısıyla Rio de Janeiro'yu geride bırakarak Brezilya'da salgından en çok etkilenen ikinci yer oldu. Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 876 bin 359 olarak kayda geçti.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

Brezilya, ölü sayısında İngiltere'yi geride bırakarak dünyada "ABD'den sonra en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün ve vakanın görüldüğü ülke" olmuştu.

Brezilya Coğrafya ve İstatistik Enstitüsü, mayısta 4,2 milyon kişinin tat, koku kaybı, öksürük ve yüksek ateş gibi Kovid-19 benzeri semptomlar gösterdiğini açıklamıştı.

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Meksika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 366'ya yükseldi

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 523 artarak 30 bin 366'ya ulaştı. Meksika'da, Kovid-19 vaka sayısı da 6 bin 914 artışla 252 bin 165'e çıktı. Ülkede, bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 152 bin 309 kişi iyileşti.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı. Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez bir kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

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Hindistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 19 bin 279'a çıktı

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 610 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 19 bin 279'a yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 24 bin 15 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 673 bin 904'e çıktı. Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 409 bin 83 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.

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