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Koronavirüs Dünyadan aşı tarihleri geliyor Hollanda 4 Ocakta başlayacak
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Dünyadan aşı tarihleri geliyor: Hollanda 4 Ocak'ta başlayacak

Hollanda Sağlık Bakanlığı, BioNTech - Pfizer, Moderna, Janssen, AstraZeneca, Curevac ve Sanofi koronavirüs aşılarının EMA tarafından onaylanması halinde ülkede 4 Ocak 2021’de aşı uygulamasının başlayacağını duyurdu.

Haber Merkezi DHA
Hollanda hükümeti, aşı önceliğini 60 yaş üzeri kişiler ve sağlık çalışanlarına verdiğini açıkladı.
Hollanda hükümeti, aşı önceliğini 60 yaş üzeri kişiler ve sağlık çalışanlarına verdiğini açıkladı.

Avrupa Sağlık Otoritesi EMA, Avrupa marketine girecek ilk koronavirüs aşılarını değerlendirirken Hollanda Başbakan Yardımcısı ve Sağlık Bakanı Hugo de Jonge, her şeyin yolunda gitmesi halinde 4 Ocak 2021’de aşılamanın başlanacağını belirtti.

  • Hollanda’da aşı önceliğinde yaşlılar ve sağlık çalışanları ilk sırada yer alıyor. Sağlık Bakanı de Jonge “Aşı artık ulaşılabilir ve bu krizde yeni bir dönemin arifesindeyiz. Bir umut ve yeni bakış açısı dönemindeyiz. İşini dikkatlice yapmak artık EMA'nın elinde. Yeşil ışık gelir gelmez hazır olacağız. Ve güvenlik hızdan önce gelir” dedi.

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ÖNCELİK 60 YAŞ ÜSTÜ VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA

Hollanda hükümeti, aşı önceliğini 60 yaş üzeri kişiler ve sağlık çalışanlarına verdiğini açıkladı.

  • Sağlık Bakanlığı ise aşı konusunda EMA’dan olumsuz cevap gelmesi halinde birkaç senaryo üzerinde çalıştıklarını da ifade etti.

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700 MİLYON EURO BÜTÇE AYRILDI

Hollanda Sağlık Bakanlığı, BioNTech - Pfizer, Moderna, Janssen, AstraZeneca, Curevac ve Sanofi koronavirüs aşılarının EMA tarafından onaylanması halinde 29 milyonluk nüfuslu Hollanda'da 50 milyondan fazla dozun hazır olacağını belirtti. Hükümet 700 milyon Euro bütçe ayırdı.

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