Koronavirüs Dünyayı Omicron paniği sardı Aşı zorunlu hale getirilebilir
DÜNYA

Dünyayı 'Omicron' paniği sardı: Aşı zorunlu hale getirilebilir

İlk olarak geçtiğimiz hafta Güney Afrika'da tespit edilen ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından "Çok yüksek riskli" olarak sınıflandırılan Omicron varyantı nedeniyle tüm dünyada önlemler artırılıyor. Kısa sürede çok sayıda ülkeye yayılan Omicron varyantının mevcut aşıları atlatma yeteneği konusundaki belirsizlik, çok sayıda ülkeyi sınırlarını kapatmak için harekete geçirirken, dünyanın farklı noktalarından yeni vaka haberleri de gelmeye devam ediyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Dünyayı Omicron paniği sardı: Aşı zorunlu hale getirilebilir
Foto: Arşiv.

Fransa, güney Afrika ülkelerine yönelik uçuş yasaklarını uzatırken, Japonya'da ikinci Omicron vakası doğrulandı ve uluslararası uçuşlar durduruldu. İngiltere'de doğrulanan vaka sayısı 22'ye yükselirken, maske zorunluluğu ve seyahat yasakları konusunda daha sert adımlar gündemde. İskoçya'nın ardından İrlanda'da da Omicron vakası teşhis edildi.

AVRUPA’DA AŞI ZORUNLU OLABİLİR

Omicron varyantının görüldüğü Almanya’da aşı zorunluluğu tartışmaları yaşanıyor. Almanya Şansölyesi Angela Merkel’den sonra başbakanlığı üstlenecek Olaf Scholz, aşı zorunluluğunu desteklediğini açıkladı. Scholz, eyalet başbakanlarıyla gerçekleştirilen toplantıda aşı zorunluluğunun Federal Meclis’te oylatılmasından yana görüş bildirdi.

  • Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise, Avrupa Birliği’nin Kovid’e karşı ‘zorunlu aşılamayı düşünmesinin’ zamanının geldiğini söyledi. Leyen ‘Kişisel görüşüm bu tartışmaya şimdi öncülük etmenin anlaşılabilir ve uygun olduğu yönünde’ dedi. Avusturya, gelecek yıl 1 Şubat’tan itibaren zorunlu Kovid-19 aşılarını duyururken, Yunanistan’da ise 60 yaş üstü için aşıların zorunlu olacağı açıklanmıştı.

DSÖ: AŞISIZLAR YOLCULUK YAPMASIN

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Omicron’un yayılmasının önlenmesi için aşısız kişilerin seyahat yapmamasını tavsiye etti. Kronik rahatsızlığı olanlar ve 60 yaşın üzerindekiler de yolculuk yapmamaları yönünde uyarıldı. DSÖ ayrıca aşı üreticilerinin mevcut aşılar üzerinde küçük düzenlemeler yapmasının yeterli olacağını bildirdi.

Omicron dünyaya yayılıyor: Birçok ülkede ilk vakalar görüldü
KORONAVİRÜS
Omicron dünyaya yayılıyor: Birçok ülkede ilk vakalar görüldü

Bilim Kurulu'ndan yeni varyant açıklaması: Endişe verici değil beklenen bir durumdu
KORONAVİRÜS
Bilim Kurulu'ndan yeni varyant açıklaması: Endişe verici değil beklenen bir durumdu

DSÖ: Omicron 23 ülkeye sıçradı
KORONAVİRÜS
DSÖ: Omicron 23 ülkeye sıçradı
Gece olması şans

'Gece olması şans'

İnşaat çalışması yapılan arazinin yanındaki dükkan çöktü.
BMde silahlı saldırgan alarmı

BM'de silahlı saldırgan alarmı

Genel Merkez kapatıldı, tüm personel uyarıldı.
Fitchten Türkiye açıklaması

Fitch'ten Türkiye açıklaması

​Türkiye'nin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 10,5'e yükseltti.
Talancılar durdurulsun

Talancılar durdurulsun

​Kredinin yüzde 60'ını dolar zenginleri alıyor.
Gizli açık ambargo dönemi kapandı

Gizli açık ambargo dönemi kapandı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli silah sanayiine övgü.
Öncelik düşük faiz

Öncelik düşük faiz

​Yeni Hazine Bakanı Nureddin Nebati'den ilk mesaj.

Hedefi 11 ayda aştık

Hedefi 11 ayda aştık

​İhracatta yıllık hedef olan 211 milyar dolar şimdiden aşıldı.

Paket mini reform köklü

Paket mini reform köklü

​Siyasi Partiler ve seçim kanunlarında değişiklikler içeren çalışmada son aşamaya gelindi.

Aksa Müslümanlarındır

Aksa Müslümanlarındır

​Mescid-i Aksa'nın İslami kimliği BM'de teyit edildi.
Türbelere neden gidiyoruz?

Türbelere neden gidiyoruz?

​Hastalıklara çare bulmak ve psikolojik rahatlama en bilinen sebepler.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.