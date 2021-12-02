Dünyayı 'Omicron' paniği sardı: Aşı zorunlu hale getirilebilir

İlk olarak geçtiğimiz hafta Güney Afrika'da tespit edilen ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından "Çok yüksek riskli" olarak sınıflandırılan Omicron varyantı nedeniyle tüm dünyada önlemler artırılıyor. Kısa sürede çok sayıda ülkeye yayılan Omicron varyantının mevcut aşıları atlatma yeteneği konusundaki belirsizlik, çok sayıda ülkeyi sınırlarını kapatmak için harekete geçirirken, dünyanın farklı noktalarından yeni vaka haberleri de gelmeye devam ediyor.