Dünyayı 'Omicron' paniği sardı: Aşı zorunlu hale getirilebilir

Fransa, güney Afrika ülkelerine yönelik uçuş yasaklarını uzatırken, Japonya'da ikinci Omicron vakası doğrulandı ve uluslararası uçuşlar durduruldu. İngiltere'de doğrulanan vaka sayısı 22'ye yükselirken, maske zorunluluğu ve seyahat yasakları konusunda daha sert adımlar gündemde. İskoçya'nın ardından İrlanda'da da Omicron vakası teşhis edildi.
AVRUPA’DA AŞI ZORUNLU OLABİLİR
Omicron varyantının görüldüğü Almanya’da aşı zorunluluğu tartışmaları yaşanıyor. Almanya Şansölyesi Angela Merkel’den sonra başbakanlığı üstlenecek Olaf Scholz, aşı zorunluluğunu desteklediğini açıkladı. Scholz, eyalet başbakanlarıyla gerçekleştirilen toplantıda aşı zorunluluğunun Federal Meclis’te oylatılmasından yana görüş bildirdi.
- Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise, Avrupa Birliği’nin Kovid’e karşı ‘zorunlu aşılamayı düşünmesinin’ zamanının geldiğini söyledi. Leyen ‘Kişisel görüşüm bu tartışmaya şimdi öncülük etmenin anlaşılabilir ve uygun olduğu yönünde’ dedi. Avusturya, gelecek yıl 1 Şubat’tan itibaren zorunlu Kovid-19 aşılarını duyururken, Yunanistan’da ise 60 yaş üstü için aşıların zorunlu olacağı açıklanmıştı.
DSÖ: AŞISIZLAR YOLCULUK YAPMASIN
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Omicron’un yayılmasının önlenmesi için aşısız kişilerin seyahat yapmamasını tavsiye etti. Kronik rahatsızlığı olanlar ve 60 yaşın üzerindekiler de yolculuk yapmamaları yönünde uyarıldı. DSÖ ayrıca aşı üreticilerinin mevcut aşılar üzerinde küçük düzenlemeler yapmasının yeterli olacağını bildirdi.