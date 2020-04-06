E-devlet'ten ücretsiz maske siparişi başladı: Aile bireyleri için de sipariş verilebilecek

Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ortaklaşa yürüttüğü ücretsiz maske dağıtımını PTT'nin yapacağı dün duyurulmuştu.
Maskelerin e-devlet üzerinden sipariş edilebilmesi için yapılan düzenlemeler tamamlandı. Artık vatandaşlar ücretsiz maske için e-devlet üzerinden sipariş verebilecek.
Ücretsiz maske talep etmek için aşağıdaki linkte tıklayabilirsiniz.
https://basvuru.turkiye.gov.tr
Vatandaşların her hafta 1 paket maske (5 adet) alma hakkı bulunuyor.
Sipariş sürecinin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi için kullanıcıların doğru adresi girdiklerinden emin olması gerekmekte.
- Maske talep etmek için sırayla şu işlemler yapılacak:
- - İnternetten basvuru.turkiye.gov.tr adresi açılacak.
- - TC kimlik numarası girilecek
- - Ad, soyad bilgileri girilecek
- - Aile üyelerine de maske istenirse onların da TC kimlik numaraları, ad ve soyad bilgiler girilecek.
- - Telefon numarası girilecek
- - İl, ilçe, mahalle/köy, cadde/sokak bilgileri ve açık adres yazılacak
- - Kişiye özek güvenlik sorusuna yanıt verilecek.(basit toplama ve çarpma işlemi)