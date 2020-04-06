Koronavirüs E-devletten ücretsiz maske siparişi başladı Aile bireyleri için de sipariş verilebilecek
TÜRKİYE

E-Devlet ücretsiz maske nasıl alınır? Koronavirüs (basvuru.turkiye.gov. tr) maske başvuru formu sayfası!

E-devlet'ten ücretsiz maske siparişi başladı: Aile bireyleri için de sipariş verilebilecek

Dün PTT'nin duyurduğu ücretsiz maske siparişinin talep formu sayfası e-devlet üzerinden erişime açıldı. Vatandaşlar e-devlet üzerinden doldurdukları başvuru formu ile sipariş verebilecek. https://basvuru.turkiye.gov.tr adresinde erişilen formu dolduranlar aynı zamanda aile üyeleri için de maske talep edebilecekler. Dağıtımını PTT'nin ücretsiz yapacağı maskelerden, vatandaşların her hafta 1 paket (5 adet) alma hakkı bulunuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Maskeler e-devlet üzerinden talep edilecek ve PTT Kargo aracılığı ile adreslere teslim edilecek.
Maskeler e-devlet üzerinden talep edilecek ve PTT Kargo aracılığı ile adreslere teslim edilecek.

Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ortaklaşa yürüttüğü ücretsiz maske dağıtımını PTT'nin yapacağı dün duyurulmuştu.

Maskelerin e-devlet üzerinden sipariş edilebilmesi için yapılan düzenlemeler tamamlandı. Artık vatandaşlar ücretsiz maske için e-devlet üzerinden sipariş verebilecek.

Ücretsiz maske talep etmek için aşağıdaki linkte tıklayabilirsiniz.

https://basvuru.turkiye.gov.tr

Vatandaşların her hafta 1 paket maske (5 adet) alma hakkı bulunuyor.

Sipariş sürecinin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi için kullanıcıların doğru adresi girdiklerinden emin olması gerekmekte.

  • Maske talep etmek için sırayla şu işlemler yapılacak:
  • - İnternetten basvuru.turkiye.gov.tr adresi açılacak.
  • - TC kimlik numarası girilecek
  • - Ad, soyad bilgileri girilecek
  • - Aile üyelerine de maske istenirse onların da TC kimlik numaraları, ad ve soyad bilgiler girilecek.
  • - Telefon numarası girilecek
  • - İl, ilçe, mahalle/köy, cadde/sokak bilgileri ve açık adres yazılacak
  • - Kişiye özek güvenlik sorusuna yanıt verilecek.(basit toplama ve çarpma işlemi)


Maske talep etmek için E-Devlet'e giren vatandaşlar görseldeki başvuru sayfası ile karşılaşıyor.


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