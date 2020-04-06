E-devlet'ten ücretsiz maske siparişi başladı: Aile bireyleri için de sipariş verilebilecek

Beş yaşındaki Bilge'den sağlık çalışanlarına kek jesti

Manisa'da yaşayan 5 yaşındaki Bilge Zavlak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelenin sürdüğü Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'nde yoğun şekilde çalışan sağlık çalışanlarına annesiyle birlikte kek yaptı. Kekin üzerine 'Bu keki sizin için yaptık, afiyet olsun, sizi çok seviyorum' notunu ekleyen Bilge, hazırladığı keki babasına vererek hastaneye gönderdi. 5 yaşındaki Bilge'nin kek jesti karşısında duygulanan hastane çalışanları da çektikleri video ile minik Bilge'ye teşekkür etti.