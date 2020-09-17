Ebola aşısı için geliştirilen platform üzerine çalışılıyor: Hedef 1 milyar doz aşı

Covid-19 virüsü ile mücadele için Türkiye’de toplam 4 milyon liralık bağışta bulunan Johnson & Johnson’ın sağlık çalışanlarının koruyucu ekipmanlarının karşılanması için de Kızılay ile bir protokol imzaladığını ifade eden Russ, bu anlaşma kapsamında 200 bin doların Türk Kızılay’ına aktarıldığını belirtti.

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, bağış için düzenlenen protokol çerçevesinde Johnson & Johnson’ın ilaç şirketi Janssen Türkiye’nin Genel Müdürü Demet Russ ile bir araya geldi.

OYNAT 01:00 Prof. Dr. Serhat Ünal: Ben aşı yaptırmayacağım Türkiye'de koronavirüse karşı ilk aşı denemesine ilişkin Hacettepe Üniversitesi'nde açıklama yapan Prof. Dr. Serhat Ünal, kendisinin aşı yaptırıp yaptırmayacağı ile ilgili soruya 'Ben yaptırmayacağım. Neden yaptırmayacağımı tahmin edersiniz. Ben 6. ayındayım. Hala 1/32 antikorum var. Tek vaka nedeniyle yayın yapacağım. 3 ayda antikor bitiyor diyorlar ya benim antikorum bitmedi. Ben bilim dünyası için umudum aslında. Ben hala antikor üretiyorum ve yaş sınırına takılıyorum' dedi.



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“GÖNÜLLÜ BİREYLER ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR”

Aşı çalışmalarına 2020 yılının Ocak ayı itibariyle başladıklarını ifade eden Russ, “Mart ayında aşı adayımızı belirledik. Temmuz ayında da faz 1 dediğimiz gönüllü ve sağlıklı bireyler üzerinde yapılan klinik çalışma aşamasına geçtik. Bunlar şu anda tamamlanmak üzere ve önümüzdeki günlerde sonuçları alıyor olacağız ve heyecanla bekliyoruz” dedi.

FOTOĞRAF 6 Çin'de geliştirilen ve Kovid-19 aşısının gönüllü uygulaması Brezilya ve Endonezya'da başlatıldı. Faz 3 aşamasına Türkiye'de dahil edildi ve aşının ilk dozu, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde sağlık çalışanlarına yapıldı. İlk enjeksiyonun yapıldığı tarihi anları ilk kez görüntülendi. Türkiye'de tarihi gün: Koronavirüs aşısında ilk gönüllü uygulaması yapıldı Dünyanın dört gözle beklediği koronavirüs aşısında tarihi bir aşama Türkiye'de Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde gerçekleştirildi.

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“DAHA ÖNCE EBOLA AŞISI İÇİN GELİŞTİRİLEN PLATFORM ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR”

Daha önce Ebola aşısını geliştiren platform üzerinde çalıştıklarını ve Ebola aşısının güvenliğinin kanıtlanmış olduğunu ifade eden Russ sözlerine şöyle devam etti:

“Platformdan kastımız bizi koruyacak olan maddeyi vücudumuza nasıl enjekte ettiğimiz. Johnson & Johnson olarak bizim kullandığımız platform bilinen bir soğuk algınlığı virüsü. Bu virüs Covid – 19 proteinini taşıyarak vücudumuza enjekte oluyor ve vücudumuz Covid-19 proteinini gördüğü zaman kendisini korumak için ona karşı bir savunma mekanizması geliştiriyor. Bu soğuk algınlığı virüsü vücudumuzda kendisini kopyalamıyor. Tek görevi vücudumuza Covid-19 proteinini taşımak, oraya bırakmak ve vücutta bir antikor gelişmesini sağlamak. Ebola aşısı da geçtiğimiz aylarda Avrupa İlaç Kurumu’ndan onay aldı. Yani güvenliği kanıtlanmış bir platform bu.”

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“60 BİN GÖNÜLLÜ ÜZERİNDE AŞI DENENECEK”

Klinik fazda yapılan çalışmaların sonucunu da aktaran Russ, sözlerine şunları ekledi:

“Klinik fazdaki çalışmaların ve ayrıca hayvan modellerinde yapılan çalışmaların sonuçlarının çok iyi olduğu. Bu sonuçlar aslında hayvanlarda hem üst solunum hem de alt solunum yollarında virüse karşı tam bir koruma olduğunu gösteriyor. Şu anda faz 1-2 çalışmalarını sonuçlandırmaktayız. Bu yaklaşık 1050 gönüllü birey üzerinde yapılmış bir çalışma. Bundan sonraki adım aslında daha geniş bir kitlede aşı çalışmasını devam ettirmek. Burada da yaklaşık 60 bin civarında gönüllü birey üzerinde aşımızın denenmesi söz konusu. Faz 1 ve faz 2 çalışmalarının sonuçları yakın zamanda açıklanacak. Bunların pozitif olması durumunda faz 3 çalışmasına yani 60 bin gönüllü üzerinde denenmesine geçeceğiz. Bu çalışmalar da çok yakında başlayacaktır.”

Protokol toplantısında bağış konusunda da konuşan Russ, “Bugün COVID-19 aşımızı geliştirirken, geçmişteki deneyimlerimizden güç alıyoruz. Aynı zamanda, topluma karşı sorumluluğumuzu da güçlü bir şekilde yerine getirmeye devam ediyoruz. Bu sorumlulukla, Johnson & Johnson olarak pandemiyle mücadele eden sağlık çalışanlarını desteklemek için global çapta 50 milyon dolar bağışta bulunduk. Ülkemizde de COVID-19 ile mücadeleye yönelik toplam 4 milyon TL bağış yaptık. Sağlık çalışanlarının virüsten korunması, pandemiyle mücadelede kritik önem taşıyor. Büyük fedakârlıklarla görevlerini devam ettiriyorlar ve hepimizin desteğine ihtiyaçları var. Pandemi sürecinde de insan sağlığı için değerli çalışmalar yürüten Türk Kızılay ile bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz iş birliğinin, toplum olarak pandemi savaşında galip gelmemiz için önemli bir adım olacağına inanıyorum” dedi.

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“İHTİYAÇ DOĞRULTUSUNDA HASTANELERE KİTLER GÖNDERİYORUZ”

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık da yapılan bağışla ilgili olarak, “Türk Kızılay’ın temel kuruluş amacı ayrım gözetmeksizin dünyanın her yerinde insan ıstırabını dindirmektir. Bu vizyondan hareketle, yeni tip koronavirüsün başladığı andan bugüne gerek ülkemizde gerek dünyanın farklı coğrafyalarında yoğun bir mücadele veriyoruz. Bu noktada mücadeleyi en ön safta sürdüren ve en çok fedakârlık gösteren gruplarımızdan olan değerli sağlık çalışanlarımız için elimizden gelen her türlü desteği vermek için çabalıyoruz. İhtiyaç doğrultusunda hastanelere, içerisinde maske, dezenfektan, siperlik, cerrahi tulum, eldiven, cerrahi gözlük gibi kişisel koruyucu ekipmanların bulunduğu kitler gönderiyoruz. Tabii tüm bu yardımlarımızı hayırsever bağışçılarımızın desteğiyle yapıyoruz. Tıbbi malzeme ve ilaç üretimi alanlarında dünya liderlerinden biri olan Johnson & Johnson Grubu’na bu anlamlı bağışlarından ötürü teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

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