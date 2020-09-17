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Koronavirüs KKTCde yeni koronavirüs kararı Tedbirlere uymayanlara hapis cezası geliyor
DÜNYA

KKTC’de yeni koronavirüs kararı: Tedbirlere uymayanlara hapis cezası geliyor

Koronavirüs salgını etkilerini hala sürdürüyor. Ancak tedbirlere uymayanlar nedeniyle vaka sayıları bir türlü azalmıyor. İkinci dalga endişesi yaşayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde virüs önlemlerine uymayanlara 15 bin liralık para veya bir yıl hapis cezası verilebilecek. Mahkemenin iki cezayı da aynı anda kullanabilme yetkisi de bulunuyor.

Haber Merkezi DHA
KKTC koronavirüs tedbirlerine uymayanlara hapis cezası yolda.
KKTC koronavirüs tedbirlerine uymayanlara hapis cezası yolda.

KKTC'de son dönemlerde artan koronavirüs vakalarındaki, yeni tedbirleri de beraberinde getirdi. Cumhuriyet Meclisi'nin bugünkü oturumunda koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında "Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Önerisi'ni görüşüldü. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kurallara uymayanlara bir yıl hapis cezası öngören yasa tasarısı kabul edildi. Yasa tasarısına göre maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayanlara da 300 lira para cezası verilecek.

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15 bin liraya varan para cezası

KKTC'de Sağlık Bakanlığı tarafından imzalattırılan taahütname ve karantina kurallarına uymayanlara 15 bin liralık para veya bir yıl hapis cezası verilebilecek. Mahkeme uygun bulursa iki cezayı da aynı anda uygulayabilecek.

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  • Ülkede koronavirüs kurallarına uymayan işletmelere ise 18 bin lira para cezası verilecek. Kurallara uymamaya devam eden işletmeler kapatılacak. Para cezasını 30 gün içerisinde ödemeyenler ise bir yıl hapis cezasına çarptırılabilecek.

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