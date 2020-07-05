Eğlence başlıyor: Lunaparklarda bu tedbirlere uyulması gerekecek

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre lunapark ve tematik parklar temizlik, maske ve mesafe şartıyla 6 Temmuz’dan itibaren faaliyetlerine başlayabilecek. İçişleri Bakanlığı, il valiliklerine “Lunapark ve Tematik Parklarla İlgili Alınması Gereken Önlemler” konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Türkiye’de yayılmasını engellemek amacıyla faaliyetleri geçici olarak durdurulan “Lunapark ve Tematik Parklar” gibi eğlence tesisleri, temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı- sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek tekrar faaliyete geçecek. Lunapark ve tematik parklar, 6 Temmuz’dan itibaren, gezici olmamak kaydıyla genelgede belirtilen kurallara riayet ederek faaliyetlerine başlayabilecek.

KORONAVİRÜS Sinemalarda kapasite yüzde 60’ı aşmayacak

SIRAYLA GİRİLECEK

Genelgeye göre, lunapark ve tematik parklarda şu tedbirlere uyulması gerekecek: “Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yazı ile bildirilen, Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinin ‘Lunapark ve Tematik Parklarla İlgili Alınması Gereken Önlemler’ başlığında belirlenen tedbirler eksiksiz bir şekilde uygulanacak. Ziyaretçilerin temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymalarına yönelik gerekli tedbirlerin alınması sağlanacak. Giriş-çıkışlar, kişilerin birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde düzenlenecek. Girişlerde ziyaretçiler sırayla içeri alınacak, sırada durulması gereken alanlarda sosyal mesafe kuralına uygun şekilde yer işaretlemeleri yapılacak. Kafeler de ilgili tedbirlere göre çalışacak.

KORONAVİRÜS İçişleri Bakanlığı duyurdu: Lunaparklar 6 Temmuz'dan itibaren açılıyor