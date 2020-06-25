Yeni düğünler: İçişleri Bakanlığı alınacak tüm tedbirlere ilişkin genelge yayınladı

Genelgeye göre, düğünler mümkün oldukça açık havada yapılacak ve süre kısa tutulacak. Düğün salonlarında oturma düzenine ilişkin mesafe planı hazırlanacak. Misafir kapasitesi de mesafe planına göre belirlenecek. Dolayısıyla bu kapasiteye uygun sayıda misafir kabul edilecek. Misafirlerin oturma düzeni masalar arası en az 1.5 metre, sandalyeler arası 60 santimetre olacak şekilde düzenlenecek. Ancak bu düzen aynı evde oturan çekirdek aileden olan misafir grubu için uygulanmayacak.

ATEŞ ÖLÇÜLECEK

Düğün mekanlarının girişlerinde, ortak kullanım alanlarında ve masalarda el antiseptiği veya dezenfektan bulundurulacak ve maske takılacak. Misafirlerin girişlerde mutlaka ateş ölçümleri yapılacak. Ateşi 38 dereceden yüksek olan kişilerin en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmesi sağlanacak. Ateş ölçen personel ve sorumlu, tıbbi maske ve yüz koruyucu kullanacak.

KARŞILAMA UĞURLAMA YOK

Düğün yapılacak mekânlara maske takılarak girilecek, işletme sahiplerince girişlerde yeterli miktarda maske bulundurulacak. Maskesiz misafirlere girişte maske dağıtılacak. Düğünlerde karşılama, uğurlama ve takı merasimi sırasında tokalaşılmayacak, toplu fotoğraf çekimi yapılmayacak, takılar toplama kutusuna konulacak.