En ücra köylerde kapı kapı dolaşıyorlar: Türkiye’deki aşı ikna ekiplerinin başarısına uluslararası basından büyük övgü

AP’nin muhabirleri Türkiye’nin güneydoğusunda yer alan Mardin’de aşı ikna ekiplerinin yaptıkları başarılı çalışmayı haberleştirdi. Haberde, kentin sakinlerinden Medine Ereli’nin kentin arnavut kaldırımlı ana caddesi boyunca yürüyen bir sağlık çalışanları ekibine seslendiği ve 59 yaşındaki eşinin aşı olmayı reddettiğini söylediğine yer verildi. Ardından Ereli’nin şikayetini dinleyen doktor ve hemşire, belediyede temizlik işçisi olarak iş başında olan Enver Ereli'yle görüşmeye gitti. NTV'nin haberine göre; Ereli çiftine yardımcı olan Dr. Ayşegül Duyan ve hemşire Meltem Gülcan, ülkenin en savunmasız nüfusu arasında koronavirüse karşı aşılamayı teşvik etmeyi amaçlayan yeni bir girişim olan Türkiye’nin "aşı ikna" ekiplerinin bir parçası olarak görev yapıyor. Görevleri ise aşıya uygun yaş gruplarına giren, ancak şu ana kadar aşılarını yaptırma konusunda isteksiz olan insanları ikna etmek.

REKLAM

"ÇOĞUNLUKLA FELÇ OLMAKTAN ENDİŞE DUYUYORLAR"

Aşılama programının başlangıcında, Gülcan ile yola çıkan Dr. Duyan, AP’ye yaptığı açıklamada, "Kısa süre sonra durumun böyle olmadığını anladılar. Çoğunlukla aşının felce neden olabileceği söylentileri nedeniyle endişeleniyorlar" ifadelerini kullandı.

HAYAT Aşı ikna timi iş başında: 73 yaşındaki adamı ikna ettiler ilk dozu vuruldu

NİSAN AYINDA BAŞLADI

Bununla birlikte, aşı şişeleri taşıyan soğutucularla donatılmış mobil aşılama ekipler, Nisan ayından bu yana Türkiye'nin çeşitli illerinde faaliyet gösteriyor. Bu sayede daha fazla sağlık çalışanı, insanların fikrini değiştirmeleri için onlara telefonla ulaşıyor. Ardından aşılarını yapıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ana kadar aşı olmaya uygun olan 65 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 84'üne Covid-19 aşısı yapıldığını söyledi. Hükümet bu rakamı yüzde 90'ın üzerine çıkarmayı hedefliyor.

Mardin'deki ekip, Ereli'yi aşı olması için ikna etti ve hemşire yakınlardaki bir taburade otururken ona ilk doz aşısını yaptı.