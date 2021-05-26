Koronavirüs En ücra köylerde kapı kapı dolaşıyorlar Türkiyedeki aşı ikna ekiplerinin başarısına uluslararası basından büyük övgü
DÜNYA

En ücra köylerde kapı kapı dolaşıyorlar: Türkiye’deki aşı ikna ekiplerinin başarısına uluslararası basından büyük övgü

Uluslararası haber ajansı Associated Press (AP), Türkiye’deki koronavirüs aşı ikna ekiplerinin köy köy gezerek yaptığı hummalı çalışmasından övgüyle bahseden bir haber yaptı. Haberde ikna ekiplerinin Türkiye’nin ücra köşelerinde yaşayan ve aşılara karşı endişe duyan insanları başarıyla ikna ettiği ve ardından Türkiye’de binlerce kişinin aşılanmasının sağlandığı ifade edildi.

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En ücra köylerde kapı kapı dolaşıyorlar: Türkiye’deki aşı ikna ekiplerinin başarısına uluslararası basından büyük övgü
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AP’nin muhabirleri Türkiye’nin güneydoğusunda yer alan Mardin’de aşı ikna ekiplerinin yaptıkları başarılı çalışmayı haberleştirdi. Haberde, kentin sakinlerinden Medine Ereli’nin kentin arnavut kaldırımlı ana caddesi boyunca yürüyen bir sağlık çalışanları ekibine seslendiği ve 59 yaşındaki eşinin aşı olmayı reddettiğini söylediğine yer verildi. Ardından Ereli’nin şikayetini dinleyen doktor ve hemşire, belediyede temizlik işçisi olarak iş başında olan Enver Ereli'yle görüşmeye gitti. NTV'nin haberine göre; Ereli çiftine yardımcı olan Dr. Ayşegül Duyan ve hemşire Meltem Gülcan, ülkenin en savunmasız nüfusu arasında koronavirüse karşı aşılamayı teşvik etmeyi amaçlayan yeni bir girişim olan Türkiye’nin "aşı ikna" ekiplerinin bir parçası olarak görev yapıyor. Görevleri ise aşıya uygun yaş gruplarına giren, ancak şu ana kadar aşılarını yaptırma konusunda isteksiz olan insanları ikna etmek.

"ÇOĞUNLUKLA FELÇ OLMAKTAN ENDİŞE DUYUYORLAR"

Aşılama programının başlangıcında, Gülcan ile yola çıkan Dr. Duyan, AP’ye yaptığı açıklamada, "Kısa süre sonra durumun böyle olmadığını anladılar. Çoğunlukla aşının felce neden olabileceği söylentileri nedeniyle endişeleniyorlar" ifadelerini kullandı.

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NİSAN AYINDA BAŞLADI

Bununla birlikte, aşı şişeleri taşıyan soğutucularla donatılmış mobil aşılama ekipler, Nisan ayından bu yana Türkiye'nin çeşitli illerinde faaliyet gösteriyor. Bu sayede daha fazla sağlık çalışanı, insanların fikrini değiştirmeleri için onlara telefonla ulaşıyor. Ardından aşılarını yapıyor.

  • Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ana kadar aşı olmaya uygun olan 65 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 84'üne Covid-19 aşısı yapıldığını söyledi. Hükümet bu rakamı yüzde 90'ın üzerine çıkarmayı hedefliyor.

Mardin'deki ekip, Ereli'yi aşı olması için ikna etti ve hemşire yakınlardaki bir taburade otururken ona ilk doz aşısını yaptı.

Aşı ikna timlerinin büyük çabası: Telefonda ikna olmayanların evlerine gidiyorlar
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Koronavirüs risk haritasında nüfusa oranla en az vakanın olduğu 530 bin nüfuslu Şırnak'ta, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki 'Aşı ikna timi' sahada ve masada aşıya karşı endişe yaşayanların tedirginliğini gideriyor. Ekipler, aşı olmak istemeyenleri belirleyip telefonla irtibata geçiyor. Ekipler, telefonda ikna edemedikleri kişilerin evlerine gidiyor.
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Merkeze bağlı Balveren beldesinde sahaya inen 'aşı ikna timi' yaptıkları çalışmayla burada aşı olması gereken grubun yüzde 85'ine ulaşarak, aşı olmalarını sağladı. Aşıya karşı olanları ikna etmek için birçok kez görüşme yaptıklarını söyleyen Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Tevfik Bayram, Öncelikle aile hekimlerimiz, çağrı merkezimizden aşı sırası gelen vatandaşlarımızı arıyoruz.
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Onları ikna etmeye çalışıp, randevu almalarını sağlıyoruz. Eğer randevu alamıyorlarsa bu konuda yardımcı oluyoruz. İkna olmayan kişileri biz birkaç defa arıyoruz. Telefonla ikna olmadıkları zaman evlerine gidiyoruz. Gündüz gidiyoruz. Bazı vatandaşlarımız oruç olduğunda dolayı gündüz aşı olmak istemiyor. Bu tür durumlarda bizler geceleri de bu kişileri ziyaret edip aşı olmalarını sağlıyoruz” dedi.
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Aşı ikna timinde yer alan Dr. Ümran Erdoğan da, Aşı olmak istemeyenleri ikna etmeye çalışıyoruz. Çağrı merkezlerimizden, aile sağlığı merkezlerimizden, toplum sağlığı merkezimizden öncelikle arıyoruz. Baktık ki bu vatandaşlarımız gerçekten aşı olmak istemiyor. O zaman biz ekipçe vatandaşlarımızın yanına gidiyoruz. Bazı vatandaşlarımız oruçtan dolayı aşı olmak istemiyor. Bundan dolayı biz ekiplerimizle birlikte iftardan sonra da aşılamaya geliyoruz diye konuştu.
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Şırnak Devlet Hastanesi Tıbbi Sekreteri Abdullah Gülen de koronavirüsle mücadelede aşının önemine değinerek, Aşının faydalarını gördük. 60 yaş üstü aşı olan vatandaşlar da bu hastalığa çok nadiren yakalanıyor. Hastalığa yakalananlar da hafif şekilde atlatıyor. Şu anda dünyada aşıyı bekleyen milyonlarca insan var. Devletimizin kendi imkanları ile aşıyı tedarik ettiğini, şehrimize, kapılarına kadar doktor, hemşire ile kapılarına kadar getiriyor dedi.
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Aşı ikna timlerinin büyük çabası: Telefonda ikna olmayanların evlerine gidiyorlar
Türkiye'de nüfusa oranla en az vakanın olduğu Şırnak'ta, 'Aşı ikna timi' sahada çalışmalarını sürdürüyor. Aşı ikna timinde yer alan Dr. Ümran Erdoğan, telefonda ikna edemedikleri kişilerin evlerine gittiklerini belirterek, “Bazıları oruçlu olduğundan dolayı aşı olmak istemiyor. Biz de iftardan sonra gelip, bu kişiyle görüşüp aşı olması için ikna ediyoruz" dedi.


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