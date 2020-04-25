En uzun süreli koronavirüs vakası: Testi 55 gündür pozitif çıkıyor Dünyada koronavirüse bağlı can kayıplarının en fazla yaşandığı ülkelerden olan İtalya'da şubat ayının sonunda virüs teşhisi koyulan model Bianca Dobroiu'nun, 55 gün sonra yapılan testleri yine pozitif çıktı. 23 yaşınaki İtalyan model ülkedeki en uzun süreli vaka olarak kayıtlara geçti.

Haber Merkezi 25 Nisan 2020, 15:49 Son Güncelleme: 25 Nisan 2020, 16:40 Diğer