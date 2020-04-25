En uzun süreli koronavirüs vakası: Testi 55 gündür pozitif çıkıyor

İtalya’nın Bologna şehrinde yaşayan model Bianca Dobroiu, 28 Şubat’ta 40 derece ateşle hastaneye başvurdu. Yapılan testler sonucu 23 yaşındaki Dobroiu’ya koronavirüsü teşhisi koyuldu. 6 gün boyunca hastanede tedavi gören Dobroiu, semptomlar ortadan kaybolup durumu stabil hale gelince evinde karantinaya gönderildi.
6 kez pozitif çıktı
O tarihten bu yana 6 kez korona testi uygulanan genç modelin sonuçları pozitif çıkmaya devam ediyor. Hastanenin enfeksiyon uzmanı Dr. Luciano Attard, 55 gündür koronavirüsle mücadele eden Dobroiu’nun durumunu değerlendirdi.
- Attard, “Hastanın durumu iyi ama sonuçlar pozitif çıkmaya devam ediyor. Bu vakayı dikkatle izliyoruz. İtalya’da bu kadar uzun süre sonuçların pozitif çıktığı vaka olmamıştı. Genel olarak 4 haftadan sonra negatif çıkıyordu” dedi.
The Sun'ın haberine göre; genç modelin aynı evde yaşadığı annesinin sonuçları ise negatif olarak kayıtlara geçti.