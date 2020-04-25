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Koronavirüs En uzun süreli koronavirüs vakası Testi 55 gündür pozitif çıkıyor
DÜNYA

En uzun süreli koronavirüs vakası: Testi 55 gündür pozitif çıkıyor

Dünyada koronavirüse bağlı can kayıplarının en fazla yaşandığı ülkelerden olan İtalya'da şubat ayının sonunda virüs teşhisi koyulan model Bianca Dobroiu'nun, 55 gün sonra yapılan testleri yine pozitif çıktı. 23 yaşınaki İtalyan model ülkedeki en uzun süreli vaka olarak kayıtlara geçti.

Haber Merkezi Diğer
Modelin sağlık durumunun iyi olmasına rağmen koronavirüs testinin pozitif çıkması doktorları da şaşkına çevirdi.
Modelin sağlık durumunun iyi olmasına rağmen koronavirüs testinin pozitif çıkması doktorları da şaşkına çevirdi.

İtalya’nın Bologna şehrinde yaşayan model Bianca Dobroiu, 28 Şubat’ta 40 derece ateşle hastaneye başvurdu. Yapılan testler sonucu 23 yaşındaki Dobroiu’ya koronavirüsü teşhisi koyuldu. 6 gün boyunca hastanede tedavi gören Dobroiu, semptomlar ortadan kaybolup durumu stabil hale gelince evinde karantinaya gönderildi.

6 kez pozitif çıktı

O tarihten bu yana 6 kez korona testi uygulanan genç modelin sonuçları pozitif çıkmaya devam ediyor. Hastanenin enfeksiyon uzmanı Dr. Luciano Attard, 55 gündür koronavirüsle mücadele eden Dobroiu’nun durumunu değerlendirdi.

  • Attard, “Hastanın durumu iyi ama sonuçlar pozitif çıkmaya devam ediyor. Bu vakayı dikkatle izliyoruz. İtalya’da bu kadar uzun süre sonuçların pozitif çıktığı vaka olmamıştı. Genel olarak 4 haftadan sonra negatif çıkıyordu” dedi.
The Sun'ın haberine göre; genç modelin aynı evde yaşadığı annesinin sonuçları ise negatif olarak kayıtlara geçti.


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