Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Endonezyada potansiyel Kovid-19 aşısı olan gönüllünün testi pozitif çıktı
DÜNYA

Endonezya’da potansiyel Kovid-19 aşısı olan gönüllünün testi pozitif çıktı

Endonezya’da potansiyel Kovid-19 aşısı olan gönüllünün testi pozitif çıktı

Endonezya’da, Çinli şirkete ait potansiyel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olan bir gönüllü deneğin testinin pozitif çıktığı açıkladı. Gönüllü kişinin, aşı sonrası vücudun bağışıklık kazanması için belirli süre evde kalınması protokollerine uymayarak şehirlerarası yaptığı seyahat nedeniyle Kovid-19’a yakalandığı ifade edildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Kovid-19 Aşısı 3. Aşama Klinik Deneme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Kusnandi Rusmil, Bandung kentindeki gönüllü insan denemeleri çalışmasında Kovid-19 aşısı olan bir kişinin PCR testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Rusmil, gönüllü kişinin, aşı sonrası vücudun bağışıklık kazanması için belirli süre evde kalınması protokollerine uymayarak şehirlerarası yaptığı seyahat nedeniyle Kovid-19’a yakalandığını ifade etti.

Söz konusu kişinin aşı testinden virüsü kapmadığını vurgulayan Rusmil, ikinci aşı testi sonrası bağışıklık için 2 hafta bekleme süreleri olduğunu, gönüllülerin sağlık durumuna ilişkin de 6 ay gözleme ihtiyaç duyduklarını kaydetti.

Koronavirüs aşısında kötü haber: Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca'nın testleri durduruldu
KORONAVİRÜS
Koronavirüs aşısında kötü haber: Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca'nın testleri durduruldu

Endonezya, devlete ait ilaç şirketi Bio Farma ortaklığında 11 Ağustos’ta, yaklaşık 2 bin gönüllüyle Sinovoc Biotech’in "CoronaVac" adıyla geliştirdiği Kovid-19 aşı adayının üçüncü aşama klinik çalışmalarına başlamıştı.

Çinli şirkete ait aşıyı ülkede ocak ayında kullanıma sunmaya hazırlanan hükümet, 2021 yılı sonuna kadar da 300 milyon doz aşı tedarik etmeyi planlıyor.

Koronavirüse karşı yeni aşı: İlk klinik denemelerine başlandı
KORONAVİRÜS
Koronavirüse karşı yeni aşı: İlk klinik denemelerine başlandı

Son dönemde günlük vaka sayısı ortalamasının 3 binin üzerine çıktığı Endonezya’da, toplam vaka sayısı 207 bin 203’e ulaşırken ölenlerin sayısı 8 bin 456’ya, iyileşenlerin sayısı 147 bin 510’a yükseldi.

Çinli şirket koronavirüs aşısının üçüncü aşama deneylerini BAE'de yapacak
KORONAVİRÜS
Çinli şirket koronavirüs aşısının üçüncü aşama deneylerini BAE'de yapacak
Abone Ol Google News
CHPde koronavirüs vakaları artınca Genel Merkez personelinin evden çalışması kararlaştırıldı

CHP'de koronavirüs vakaları artınca Genel Merkez personelinin evden çalışması kararlaştırıldı
Ders saatleri belli oldu

Ders saatleri belli oldu

​Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüz yüze eğitim açıklaması.
Gerçeklerden kopukhukuki dayanaktan yoksun

Gerçeklerden kopuk
hukuki dayanaktan yoksun

​Türkiye'den AB'nin Doğu Akdeniz bildirisine sert tepki.
Tutuklanmadım görevimin başındayım

Tutuklanmadım görevimin başındayım

Tecavüzle suçlanan CHP'li belediye başkanı konuştu.

Çevrecinin acı sonu

Çevrecinin acı sonu

​Araştırmaya gittiği yerliler okla öldürdü.

Cüneyt Arkın da<br>yeni akıma uydu

Cüneyt Arkın da
yeni akıma uydu

​Büyük ustanın 51 yıl öncesi ve sonrası...

​Operasyonların perde arkasındaki gizli kahraman.

​Türkiye'nin Karadeniz'den sonra yeni hedefi.
18 yıl sonra vahşeti adli tıp çözdü: Vahşi katilin yalanı ortaya çıktı
Gündem

18 yıl sonra vahşeti adli tıp çözdü: Vahşi katilin yalanı ortaya çıktı

Adana’da eşi evde olmadığı sırada Fadime Şafak'ın evine girip vahşice öldüren katil zanlısı 18 yıl sonra geçtiğimiz ay yakalanmıştı. Kadına cinsel istismarda bulunmak isterken öldüren katil zanlısının ifadesindeki “O bana saldırdı bağırdı bende susturmak için yastıkla ağzını kapatırken boğulmuş” yalanını adli tıbbın “Elle boğularak öldürülmüştür” raporu ortaya çıkardı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ertuğrul Gazi'yi anma mesajı: Anadolu'yu ilelebet vatan olarak muhafaza edeceğiz
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ertuğrul Gazi'yi anma mesajı: Anadolu'yu ilelebet vatan olarak muhafaza edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 739. Söğüt Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan, "Asırlar boyunca üç kıta, yedi iklime adaletle hükmeden bir medeniyete sahip olmak bizim için iftihar vesilesidir. Bizler Anadolu'yu ilelebet vatan olarak muhafaza etme davasına sahip çıkmayı, bu ülkeyi barış ve esenlik içinde daha da güçlendirmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.
Trabzonzspor aradığı stoperi Meksika'da buldu: Carlos Salcedo
Spor

Trabzonzspor aradığı stoperi Meksika'da buldu: Carlos Salcedo

Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Bordo-mavili kulüp Meksika ekiplerinden Tigres forması giyen Carlos Salcedo için satın alma opsiyonlu transfer teklifinde bulundu. Başarılı stoper için önerilen satın alma bedeli sonrasında, Tigres yönetimi teklifi değerlendirmeye aldı. Peki Trabzonspor'un transfer etmek istediği Carlos Salcedo kimdir, kaç yaşında ve nereli? Trabzonspor Carlos Salcedo haberlerinin detaylarını Yeni Şafak Spor'da bulabilirsiniz.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.