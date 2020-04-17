Koronavirüs Ertuğrul Özkök Prof Dr Bayraktarın analizini kendi değerlendirmesiymiş gibi yazdı
BİLİMSEL GELİŞMELER

Ertuğrul Özkök Prof. Dr. Bayraktar'ın analizini kendi değerlendirmesiymiş gibi yazdı

Hürriyet Gazetesi köşe yazarı Ertuğrul Özkök "Ne egosu! Amerika'dan büyük bir ego mu vardı" başlıklı yazısında, Medipol Hastanesi'nde görevli Prof.Dr. Zeki Bayraktar'ın 2 gün önce kaleme aldığı analizi kendi değerlendirmesiymiş gibi okurlarına sundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hürriyet Gazetesi köşe yazarı Ertuğrul Özkök
Hürriyet Gazetesi köşe yazarı Ertuğrul Özkök

Dünyadaki ve Türkiye'deki koronavirüsle mücadele gelişmelerine köşe yazısında yer veren Hürriyet Gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, bir skandala imza attı.

Ertuğrul Özkök'ün 'utanıyorum' dediği haber
GÜNDEM
Ertuğrul Özkök'ün 'utanıyorum' dediği haber

Medipol Üniversitesi Üroloji Bölümü'nden Prof.Dr. Zeki Bayraktar'ın, söz konusu yazıdan iki gün önce sosyal medya hesabından paylaştığı analizi köşe yazısına birebir kopyaladı.

Prof.Dr. Zeki Bayraktar

Prof. Dr. Bayraktar'ın 15 Nisan 2020 tarihli yazısının bir kısmı.

Ancak Bayraktar'ı kaynak göstermediği gibi, tüm değerlendirmeyi "Bazı doktor arkadaşlarımla konuştum. Anlattıklarından çıkardığım sonuç şu" ifadeleriyle nitelendirdi.

Özkök'ün köşe yazısının, 17 Nisan 2020 tarihli intihalden oluşan kısmı.
  • Prof. Dr. Bayraktar, Özkök'ü ti'ye alarak intihal dolu köşe yazısını sosyal medya hesabından "Ertuğrul Özkök'ün bugünkü yazısına katılıyorum hem de kelimesi kelimesine" ifadeleriyle paylaştı.
  • Prof. Dr. Bayraktar'ın sosyal medya paylaşımı.
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