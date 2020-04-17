Ertuğrul Özkök Prof. Dr. Bayraktar'ın analizini kendi değerlendirmesiymiş gibi yazdı

Dünyadaki ve Türkiye'deki koronavirüsle mücadele gelişmelerine köşe yazısında yer veren Hürriyet Gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, bir skandala imza attı.
Medipol Üniversitesi Üroloji Bölümü'nden Prof.Dr. Zeki Bayraktar'ın, söz konusu yazıdan iki gün önce sosyal medya hesabından paylaştığı analizi köşe yazısına birebir kopyaladı.
Ancak Bayraktar'ı kaynak göstermediği gibi, tüm değerlendirmeyi "Bazı doktor arkadaşlarımla konuştum. Anlattıklarından çıkardığım sonuç şu" ifadeleriyle nitelendirdi.
- Prof. Dr. Bayraktar, Özkök'ü ti'ye alarak intihal dolu köşe yazısını sosyal medya hesabından "Ertuğrul Özkök'ün bugünkü yazısına katılıyorum hem de kelimesi kelimesine" ifadeleriyle paylaştı.