FBI: Çinli hackerlar koronavirüs tedavisini araştıran Amerikalı grupları hedef alıyor

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Siber Güvenlik Altyapı Güvenliği Ajansı (Cisa), Çin bağlantılı hackerların koronavirüs salgınını araştıran Amerikalı grupları hedef aldıklarını söyledi.

BBC'nin haberine göre FBI, hackerların aşı, tedavi ve test araştırmaları yapanlara siber saldırı girişiminde bulunduklarına dair kanıtlar gördüklerini ifade etti.

FBI ve Cisa, Çarşamba günü yazılı olarak yayımladıkları açıklamada “Sağlık hizmetleri, tıbbi ilaç araştırmaları çalışanları ile araştırmacılar doğrudan hedef alındıklarını bilmeli” uyarısında bulundu.

Açıklamada siber hırsızların, koronavirüs tedavilerinde kullanılabilecek ‘değerli fikri mülkiyet ve kamu sağlığı verilerini yasa dışı yollarla tespit edip ele geçirme girişiminde bulundukları’ belirtildi.

ABD, Çin’i daha önce de siber casusluk yapmakla suçlamış, Çin ise bütün suçlamaları reddetmişti.

Bu hafta başında Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, “Covid-19 tedavisinde ve aşı araştırmalarında dünyaya öncülük ediyoruz. Herhangi bir kanıt olmadan dedikodularla ve karalama kampanyalarıyla Çin’e saldırmak ahlaki değil” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump da Pazartesi günkü brifingde Çin’in siber faaliyetlerde bulunduğu iddialarına değinip “Çin’le ilgili yeni var? Çin’den memnun değilim. Kaynağından sonlandırabilirlerdi, sonlandırmalıydılar. Şimdi de siber saldırı yaptıklarını söylüyorsunuz. Yeni olan ne? Çok yakından izliyoruz” diye konuştu.