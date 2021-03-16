Fransa Başbakanı Castex'ten korkutan salgın açıklaması: Bir tür üçüncü dalganın içindeyiz Fransa Başbakanı Castex, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında bir tür üçüncü dalganın içinde olduklarını söyledi. Castex, salgından çıkabilmek için aşılama çalışmalarına yoğunluk verilmesi ve tedbirlere uyulması gerektiğini belirtti.

Haber Merkezi 16 Mart 2021, 18:41 Son Güncelleme: 16 Mart 2021, 18:41 AA