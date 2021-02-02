Koronavirüs Fransa onayladığı AstraZeneca aşısını 65 yaş üstü kişilere önermedi
DÜNYA

Fransa onayladığı AstraZeneca aşısını 65 yaş üstü kişilere önermedi

Fransa, AstraZeneca'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için geliştirdiği aşının ülkede kullanılmasını onayladı ancak 65 yaş üstü kişilere uygulanmasını önermedi. Söz konusu aşı, hemşire ve doktorların yanı sıra eczacılar ve ebeler tarafından da yapılabilecek.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Fransa'daki Bilim Kurulu, AstraZeneca aşısının kullanılmasını görüşmek için bugün toplandı.

Toplantıda, aşının ülkede kullanılması onaylanırken 65 yaş üzeri kişilere etkinliğine dair yeterli veri bulunmadığı, bu nedenle şimdilik 65 yaş altı kişilere uygulanması önerildi.

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Fransa'da onay alan üçüncü aşı

  • Böylece BioNTech-Pfizer ve Moderna şirketlerinin geliştirdiği aşılardan sonra AstraZeneca Fransa'da onay alan üçüncü aşı oldu. Söz konusu aşı, hemşire ve doktorların yanı sıra eczacılar ve ebeler tarafından da yapılabilecek.

AstraZeneca'nın aşısına AB'de kullanım onayı için tavsiye kararı çıktı
KORONAVİRÜS
AstraZeneca'nın aşısına AB'de kullanım onayı için tavsiye kararı çıktı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 29 Ocak'ta Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) AstraZeneca'nın Kovid-19’a karşı geliştirdiği aşının kullanılmasına ilişkin tavsiye kararını onaylamıştı.

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