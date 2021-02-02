Fransa onayladığı AstraZeneca aşısını 65 yaş üstü kişilere önermedi Fransa, AstraZeneca'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için geliştirdiği aşının ülkede kullanılmasını onayladı ancak 65 yaş üstü kişilere uygulanmasını önermedi. Söz konusu aşı, hemşire ve doktorların yanı sıra eczacılar ve ebeler tarafından da yapılabilecek.

Haber Merkezi 02 Şubat 2021, 20:42 Son Güncelleme: 02 Şubat 2021, 20:52 AA