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Koronavirüs Fransa, Schengen ülkesi ve İngiltereden gelenlere karantina uygulamayacak
DÜNYA

Fransa, Schengen ülkesi ve İngiltere'den gelenlere karantina uygulamayacak

Fransa'da koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 24 bin 895'e çıktı. Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner'den yaptığı açıklamada, 17 Mart'tan bu yana serbest dolaşım sınırlandırılması kurallarını ihlal eden 1 milyon kişiye para cezası kesildiğini belirtti. Fransa’da hükümet dün yaptığı açıklamada, Fransa vatandaşı olmayan Avrupa Birliği veya İngiltere vatandaşlarının karantinaya uyma zorunluluğu olmadığını açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Fransa'da 11 Mayıs'ta tedbirler gevşetilecek.
Fransa'da 11 Mayıs'ta tedbirler gevşetilecek.

Fransa başkanlık sarayı Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamada “Fransa, Avrupa Birliği, Schengen Bölgesi veya Birleşik Krallık’tan gelen herhangi bir kişiye, uyruğu ne olursa olsun karantina uygulamaz” ifadeleri kullanıldı.


KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ 11 MAYIS'TA GEVŞELTİLECEK

Öte yandan Fransa, koronavirüs salgınına ilişkin tedbirlerinin 11 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak kaldırılmasına karar vermişti.

Serbest dolaşımın sınırlandırılmasının 11 Mayıs’ta kaldırılması kararlaştırılırken, aynı tarihten itibaren kreş, ilk ve ortaokullar kademeli ve isteğe bağlı olarak açılacak. Bir sınıfta en fazla 15 öğrenciye izin verilirken, hijyen kurallarının yanı sıra ortaokulda maske kullanımı zorunlu olacak.

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