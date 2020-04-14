Koronavirüs Fransa tarihine geçti 36 milyon Macronun özrünü izledi
DÜNYA

Fransa tarihine geçti: 36 milyon Macron'un özrünü izledi

Fransa Cumhubaşkanı Macron'un koronavirüse karşı yeterince hazırlık yapılmadığı gerekçesiyle özür dilediği yayını 36.7 milyon kişi izledi. Macron gerçekleştirdiği bu yayınla ülke televizyon tarihindeki en büyük seyirci kitlesine ulaştı. Son rekor 13 milyon kişinin izlediği 1998 yılı Dünya Kupası maçındaydı.

Haber Merkezi Diğer Yeni Şafak
Macron dün akşam Fransız halkından özür diledi.
Macron dün akşam Fransız halkından özür diledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron dün akşam Elysee Sarayı'ndan yaptığı yayında salgına karşı yeterince hazırlık yapılmadığı için özür diledi. Macron'un bu özrünü 36.7 milyon kişi izledi.Yayın ülke televizyon tarihindeki en yüksek izleyiciye sahip yayın oldu.

Fransa'da Macron'un özründen önce izlenme rekoru 1998 yılında Dünya Kupası maçındaydı. Macron yaptığı konuşma ile bu rekoru kırmış oldu.

Fransa Cumhurbaşkanı, yayında bu salgına yeteri kadar hazırlanmadıklarını kabul etti. Diğer ülkeler gibi Fransa'nın da maske, eldiven, dezenfektan jel ve koruyucu ekipman konusunda eksikleri bulunduğunu ve bunları sağlık çalışanlarına yeteri kadar temin edemediklerine dikkati çeken Macron, bunlardan ders çıkaracaklarının altını çizdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron koronavirüse hazırlıklı olmadıklarını kabul etti
KORONAVİRÜS
Fransa Cumhurbaşkanı Macron koronavirüse hazırlıklı olmadıklarını kabul etti

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