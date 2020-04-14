Fransa tarihine geçti: 36 milyon Macron'un özrünü izledi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron dün akşam Elysee Sarayı'ndan yaptığı yayında salgına karşı yeterince hazırlık yapılmadığı için özür diledi. Macron'un bu özrünü 36.7 milyon kişi izledi.Yayın ülke televizyon tarihindeki en yüksek izleyiciye sahip yayın oldu.

Fransa'da Macron'un özründen önce izlenme rekoru 1998 yılında Dünya Kupası maçındaydı. Macron yaptığı konuşma ile bu rekoru kırmış oldu.

Fransa Cumhurbaşkanı, yayında bu salgına yeteri kadar hazırlanmadıklarını kabul etti. Diğer ülkeler gibi Fransa'nın da maske, eldiven, dezenfektan jel ve koruyucu ekipman konusunda eksikleri bulunduğunu ve bunları sağlık çalışanlarına yeteri kadar temin edemediklerine dikkati çeken Macron, bunlardan ders çıkaracaklarının altını çizdi.