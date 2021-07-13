Koronavirüs Fransada aşı zorunluluğu Macron yaptırım uygulanacak dedi 900 bin kişi randevu aldı
DÜNYA

Fransa'da aşı zorunluluğu: Macron 'yaptırım uygulanacak' dedi 900 bin kişi randevu aldı

Fransa'da hükümet, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, tüm hastane ve bakımevi personeline aşıyı zorunlu hale getirdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un aşı olduklarına ya da negatif testlerinin olduğuna dair belgesi olmayan kişilere kısıtlamalar getirilebileceğini söylemesinin ardından 900 binden fazla kişi aşı randevusu almak için müracaat etti.

Haber Merkezi Diğer
Fransada aşı zorunluluğu: Macron yaptırım uygulanacak dedi 900 bin kişi randevu aldı
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Son haftalarda koronavirüs vaka sayılarından yeniden artış yaşanan Fransa'da hükümet yeni önlemler almak için harekete geçti. Vakalardaki artışla mücadele etmek için yeni önlemler alınacağını açıklayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, aşının şimdilik zorunlu olmayacağını söyledi ancak kısıtlamaların aşılanmamış kişilere uygulanacağını vurguladı.

  • Macron, sağlık çalışanlarının 15 Eylül’e kadar aşılanması gerektiğini yoksa bunun sonuçlarına katlanacaklarını söyledi.

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Sözcü'nün haberine göre; aşı randevusu almak için en yaygın kullanılan internet sitelerinden biri olan Doctolib’in çalışanlarından Stanislas Niox-Chateau, RMC radyosuna yaptığı açıklamada cumhurbaşkanının açıklamasının ardından aşı yaptırmak isteyenlerin sayısının rekor bir şekilde arttığını dile getirdi.

900 bin kişi aşı randevusu aldı

Niox-Chateau, “Doctolib’e sadece birkaç dakika içinde 7.5 milyon bağlantı gerçekleşti. 900 binden fazla Fransız dün aşı randevusu aldı; bu en çok aşı randevusu alınan 11 Mayıs’taki rekorun iki katı” dedi.

Macron dün restoran, sinema veya tiyatro gibi çok sayıda kişinin bulunduğu yerlere girebilmek için sağlık kartının gerekli olacağını açıkladı. Aynı zamanda sağlık kartının Ağustos’un başından itibaren uzun mesafe yolculuklarda trenlere ve uçaklara binmek için de gerekeceğini söyleyen Macron yaz sezonu başlarken insanları aşı olması için teşvik etmeye çalışıyor.

Fransa’da Delta varyantı nedeniyle vakalardaki artış ve aşılamadaki yavaşlama hükümetin salgına karşı izlediği politikaları gözden geçirmesine yol açtı.

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