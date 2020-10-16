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Koronavirüs Fransada sokağa çıkma yasağı başlıyor Son 24 saatte 25 bin 86 Kovid-19 vakası tespit edildi
DÜNYA

Fransa'da koronavirüs bilançosu: Günlük ölü ve hasta sayısı

Fransa'da sokağa çıkma yasağı başlıyor: Son 24 saatte 25 bin 86 Kovid-19 vakası tespit edildi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 25 bin 86 vaka görüldü. Ülkede Kovid-19 önlemleri kapsamında sokağa çıkmayı yasaklayan uygulama bu gece Paris ve çevresinde, Grenoble, Lille, Lyon, Aix-en-Provence, Marsilya, Rouen, Toulouse ve Montpellier kentlerinde bu gece yarısından itibaren yürürlüğe girecek.

Haber Merkezi AA
Koronavirüs
Koronavirüs

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede 122 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 33 bin 303'e ulaştı.

Fransa'da virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 25 bin 86 artışla 834 bin 770'e yükseldi.

Son 7 günde 6 bin 906 kişi hastanelerde tedavi altına alındı, bunlardan 1204'ü yoğun bakımda yatıyor. Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 12,9'a ulaştı.

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Sokağa çıkma yasağı başlıyor

Ülkede Kovid-19 önlemleri kapsamında sokağa çıkmayı yasaklayan uygulama bu gece Paris ve çevresinde, Grenoble, Lille, Lyon, Aix-en-Provence, Marsilya, Rouen, Toulouse ve Montpellier kentlerinde bu gece yarısından itibaren yürürlüğe girecek.

Fransızların bu gece 00.00-06.00 saatlerinde, yarından itibaren ise 4 hafta süreliğine 21.00-06.00 saatlerinde ancak sağlık kuruluşlarına ve işe gitmek için dışarı çıkmalarına izin verilecek.

Ülkede, son olarak dün kayıtlara geçen 30 bin 621 vakayla salgının başlangıcından bu yana ülkede ve Avrupa'da en yüksek günlük vaka sayısı tespit edilmişti.

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