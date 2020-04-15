Koronavirüs Fransada koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 17 bini aştı
DÜNYA

Fransa'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 17 bini aştı

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 17 bin 167'ye yükseldi. Fransa Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, hastalığı atlatan kişi sayısının ise son 24 saatte 2 bin 195 artarak 31 bine çıktığını belirtti.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Fransa Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 4 bin 560 artarak 147 bin 863'e ulaştığını söyledi.

Kovid-19 nedeniyle 6 bin 457'si yoğun bakımda olmak üzere 31 bin 779 kişinin hastanelerde tedavi gördüğünü ifade eden Salomon, hastanelerde bulunanların sayısının ilk kez düştüğünü kaydetti.

  • Salomon, hastalığı atlatan kişi sayısının ise son 24 saatte 2 bin 195 artarak 31 bine çıktığını belirtti.

Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının hastanelerde 10 bin 643'e ve 1 Mart'tan bu yana yaşlı bakımevlerinde 6 bin 524'e ulaştığını, böylece toplam can kaybının 17 bin 167 olduğunu duyuran Salomon, salgın eğrisinde "plato" aşamasına gelindiğini vurguladı.

Fransa, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle en fazla can kaybının görüldüğü 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.

Sağlık çalışanlarına prim

Öte yandan Fransa Başbakanı Edouard Philippe, yaptığı açıklamada, salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarına gelecek ay 500 ila 1500 avro arasında prim verileceğini açıkladı. Philippe, dar gelirli 4 milyon aileye de 150 avro ve çocuk başı 100 avro yardım yapılacağını belirtti.

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