Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bin 967'ye yükseldi

Fransa Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 4 bin 188 artarak 136 bin 779'a ulaştı.
Kovid-19 nedeniyle 6 bin 821'i yoğun bakımda olmak üzere 32 bin 113 kişi hastanelerde tedavi görüyor. Hastalığı atlatan kişi sayısı ise son 24 saatte 551 artarak 27 bin 718'e çıktı.
- Salgın nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 335 ve bakımevlerinde 239 olmak üzere 574 kişi yaşamını yitirdi, ölenlerin sayısı hastanelerde 9 bin 588'e ve bakımevlerinde 5 bin 379'a ulaştı.
Böylece toplam can kaybı 14 bin 967'ye yükseldi. Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısının düştüğü kaydedildi.
Fransa, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ve vakanın görüldüğü 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.