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Koronavirüs Fransada Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 20 bin 468 arttı
DÜNYA

Fransa'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 20 bin 468 arttı

Fransa'da son 24 saatte 20 bin 468 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu. Sağlık yetkililerin açıklamasına göre, başkent Paris'te hastanelerde yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranı yüzde 54'e yükseldi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede hastanelerde ve yaşlı bakımevlerinde 262 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 33 bin 885'e ulaştı.

Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 20 bin 468 artışla 930 bin 745'e yükseldi.

Hastanelerde 2 bin 177'si yoğun bakımda olmak üzere 12 bin 458 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 904 artışla 106 bin 839'a çıktı.

Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 13,6'ya ulaştı.

Sağlık yetkililerin açıklamasına göre, başkent Paris'te hastanelerde yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranı yüzde 54'e yükseldi.

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