Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Fransada vaka sayısındaki rekor artışlar devam ediyor Bir günde 32 bin 427 vaka
DÜNYA

Fransa'da vaka sayısındaki rekor artışlar devam ediyor: İşte günlük vaka ve ölü sayıları

Fransa'da vaka sayısındaki rekor artışlar devam ediyor: Bir günde 32 bin 427 vaka

Fransa'da son 24 saatte yeni bir rekor sayıyla, 32 bin 427 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası kaydedildi. Ülkede Kovid-19 önlemleri kapsamında sokağa çıkmayı yasaklayan uygulama yürürlüğe girdi. Fransızların 4 hafta süreliğine 21.00-06.00 saatlerinde ancak sağlık kuruluşlarına ve işe gitmek için dışarı çıkmalarına izin verilecek.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede günlük vaka sayılarındaki hızlı artış devam ediyor.

90 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybının 33 bin 392'ye ulaştığı ülkede, virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 32 bin 427 artışla 867 bin 197'ye yükseldi. Bu rakam, salgının başından bu yana ülkede ve Avrupa'da kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

Son 7 günde hastanelerde tedavi altına alınan 7 bin 198 kişiden 1269'unun yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 13,1'e ulaştı.

Korumasının koronavirüs testi pozitif çıkan Almanya Cumhurbaşkanı karantinaya alındı
DÜNYA
Korumasının koronavirüs testi pozitif çıkan Almanya Cumhurbaşkanı karantinaya alındı

Sokağa çıkma yasağı

  • Ülkede Kovid-19 önlemleri kapsamında sokağa çıkmayı yasaklayan uygulama Paris ve çevresinde, Grenoble, Lille, Lyon, Aix-en-Provence, Marsilya, Rouen, Toulouse ve Montpellier kentlerinde yürürlüğe girdi.
  • Fransızların 4 hafta süreliğine 21.00-06.00 saatlerinde ancak sağlık kuruluşlarına ve işe gitmek için dışarı çıkmalarına izin verilecek.
  • Ülkede, son olarak 15 Ekim'de kayıtlara geçen 30 bin 621 vakayla salgının başlangıcından bu yana ülkede ve Avrupa'da en yüksek günlük vaka sayısı tespit edilmişti.

Suudi Arabistan, Kuveyt, BAE ve Katar'da Kovid-19'dan ölümler artıyor: İşte ülke ülke son sayılar
KORONAVİRÜS
Suudi Arabistan, Kuveyt, BAE ve Katar'da Kovid-19'dan ölümler artıyor: İşte ülke ülke son sayılar

ABD'de koronavirüs bilançosu: Ölenlerin sayısı 223 bin 711'e yükseldi
KORONAVİRÜS
ABD'de koronavirüs bilançosu: Ölenlerin sayısı 223 bin 711'e yükseldi

Abone Ol Google News
Durmayacağız

Durmayacağız

Erdoğan, Karadeniz'deki ikinci doğalgaz keşfini açıkladı.
Katili Hocalıdan tanıyoruz!

Katili Hocalı'dan tanıyoruz!

​Ermenistan cepheden kaçarken yine sivilleri katletti.
Yeniden ateşkes

Yeniden ateşkes

​Azerbaycan ile Ermenistan geçici ateşkeste anlaştı.

Bin 342 kripto<br>asker yakalandı

Bin 342 kripto
asker yakalandı

​İzmir hücresi bir yılda çöktü.

​450 yıllık Türk yurdu tehlikede.

Hem suçlu<br>hem güçlü

Hem suçlu
hem güçlü

​İşgalci İsrail'den BM çalışanlarına vize engeli.
'com.tr'de<br>yeni dönem

'com.tr'de
yeni dönem

​İnternette alan adı yetkisi ODTÜ'den BTK'ya geçti.
Yufka açıp satarak cami yaptırıyorlar

Yufka açıp satarak cami yaptırıyorlar

​Ellerinin hamuruyla harç karıp, tuğla taşıyorlar.
Bombalı saldırı <br>son anda önlendi

Bombalı saldırı
son anda önlendi

​Vatandaşların dikkati faciayı engelledi.
Başakşehir <br>Trabzon'da kazandı

Başakşehir
Trabzon'da kazandı

​Son şampiyon yeni sezondaki ilk galibiyetini deplasmanda aldı.
Fransa'da artışlar engellenemiyor

Fransa'da artışlar engellenemiyor

​Sokağa çıkma yasağı yürürlüğe girdi.
Bereketli olsun

Bereketli olsun

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğalgaz paylaşımı.

Ağır hasta uyarısı

Ağır hasta uyarısı

​Bakan Koca, verileri açılarken uyardı.
Azerbaycan <br>yerle bir etti

Azerbaycan
yerle bir etti

​Ermenistan'a ait mevzileri tek tek vuruyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.