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Koronavirüs Fransada yasaklar geri geldi OHAL ve sakağa çıkma yasağı ilan edildi
DÜNYA

Fransa'da yasaklar geri geldi: OHAL ve sakağa çıkma yasağı ilan edildi

Fransa'da Kovid-19 önlemleri kapsamında 17 Ekim Cumartesi itibarıyla Paris ve birçok şehirde 21.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Fransa’da Bakanlar Kurulu kararnamesi ile sağlık alanında yeniden olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında 17 Ekim’den itibaren 4 hafta boyunca Paris ve 8 büyük kentte yerel saatle 21.00-06.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu.

OHAL ilan edildi

Fransa’da Bakanlar Kurulu kararnamesi ile sağlık alanında yeniden olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

Fransa’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında günlük vaka sayılarının rekor tazelemesi yetkilileri harekete geçirdi. Fransa’da Bakanlar Kurulu kararnamesi ile sağlık alanında olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Bugün imzalanan kararname ile ilk olarak 23 Mart’ta geçilen ve 10 Temmuz’da sona eren OHAL durumuna yeniden dönüldü. Vakaların tekrar artması üzerine alınan kararın, Cuma günü itibarıyla geçerli olacağı bildirildi.

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