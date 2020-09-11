Fransız Polinezyası'nda koronadan ilk ölüm: Büyük Okyanus'un ortasındaki adalar topluluğuna bile virüs bulaştı

Güney Pasifik Okyanusu'ndaki adalar topluluğu Fransız Polinezyası'nda, koronavirüsten ilk can kaybı yaşandı. Kötü haberin ardından Fransız Polinezyası Başkanı Edouard Fritch, halka hitaben taziye mesajı yayımladı. Mesajında, dünyanın geri kalanı gibi Fransız Polenazyası'nın da salgından etkilendiğini ve herkesin zor zamanlar geçirdiğini hatırlatan Başkan Fritch, virüse karşı sonuna kadar savaşacaklarını söyledi.

İlk Kovid-19 vakasının 13 Mart'ta tespit edildiği ve son 24 saatte 74 kişinin daha virüse yakalandığı ülkedeki toplam vaka sayısı 931’e yükseldi.

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Maske takma zorunluluğu getirildi

Mart ayında kapatılan ülke sınırlarının, temmuz ayında yeniden açılmasıyla ülkedeki yeni vaka sayılarında artış yaşanıyor. Maske takma zorunluluğunun yürürlükte olduğu ülkede, kurallara uymayanlara 900 dolara kadar para cezası verilebiliyor.

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Hükümet sürü bağışıklığı konusunda ısrar etti

Vakaların artmasıyla ülkede karantina uygulamasının yeniden getirilmesi yönündeki çağrılar, nüfusun sürü bağışıklığını geliştirmesi gerektiğini savunan hükümet tarafından kabul görmemişti.

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Fransız Polinezyası nerede?

Fransız Polinezyası, Polinezya ada öbeğinde, Büyük Okyanus'ta bulunan ve Fransa'ya bağlı bir Fransa Denizaşırı Bölgeler Topluluğu üyesi bölge. Ülke, 18 ada ve mercandan oluşuyor. Bu adalar içerisinde en önemlisi ve nüfus yoğunluğunun fazla olduğu ada Sosyete Adaları. Fransız Polinezyası’nın başkenti Papeete de bu adada yer alıyor. Büyük Okyanus’un tam orta yerinde denize dağılmış haldeki 118 küçük ve volkanik adaların ve atolün en büyüğü ve en ünlüsü ise Tahiti. Kültür incisi üretimi yanında, turizm ve askeri birliklere hizmete yönelik ekonomisiyle ülkenin ulusal geliri kişi başına yıllık 17 bin 500 doları geçiyor.

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Türkiye'den dört uçakla 35 saatte gidiliyor

Türkiye'den ulaşım oldukça uzun sürüyor. En meşhur adası Bora Bora'ya dört farklı uçak yolculuğundan sonra ulaşmanız 35 saatten fazla zaman alıyor. Adalar, turkuvaz rengi denizi ve içindeki akvaryumda gördüklerinize benzer balıklarla büyüleyici. Ressam Paul Gauguin, yazar Pierre Loti gibi çok sayıda ünlü isim buralarda yaşamlarının bir bölümünü geçirmiş. Her köşesi görsel şölen yaşatan Fransız Polinezyası’nda gündüzlerini doğa yürüyüşleri, dalış, sörf gibi etkinliklerle geçiren turistler, hava karardıktan sonra ise yerel kıyafetli animatörler ve dansçıların keyifli gösterileriyle eğleniyor.