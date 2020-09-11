Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Fransız Polinezyasında koronadan ilk ölüm Büyük Okyanusun ortasındaki adalar topluluğuna bile virüs bulaştı
DÜNYA

Fransız Polinezyası'nda koronadan ilk ölüm: Büyük Okyanus'un ortasındaki adalar topluluğuna bile virüs bulaştı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Dünyayı kırıp geçiren salgın nedeniyle 908 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Ancak aylarca salgından kendisini korumayı başarabilen Büyük Okyanus'taki adalar topluluğu Fransız Polinezyası'ndan da kötü haber geldi. Yetkililer, koronavirüsten ilk can kaybının yaşandığını duyurdu. Daha önce vakaların artmasıyla karantina uygulamasının getirilmesi yönündeki çağrılar, nüfusun sürü bağışıklığını geliştirmesi gerektiğini savunan hükümet tarafından kabul edilmemişti.

Haber Merkezi AA
Fransız Polinezyası, Güney Pasifik Okyanusu'nda 18 ada ve mercandan oluşuyor.
Fransız Polinezyası, Güney Pasifik Okyanusu'nda 18 ada ve mercandan oluşuyor.

Güney Pasifik Okyanusu'ndaki adalar topluluğu Fransız Polinezyası'nda, koronavirüsten ilk can kaybı yaşandı. Kötü haberin ardından Fransız Polinezyası Başkanı Edouard Fritch, halka hitaben taziye mesajı yayımladı. Mesajında, dünyanın geri kalanı gibi Fransız Polenazyası'nın da salgından etkilendiğini ve herkesin zor zamanlar geçirdiğini hatırlatan Başkan Fritch, virüse karşı sonuna kadar savaşacaklarını söyledi.

  • İlk Kovid-19 vakasının 13 Mart'ta tespit edildiği ve son 24 saatte 74 kişinin daha virüse yakalandığı ülkedeki toplam vaka sayısı 931’e yükseldi.

Bilim insanlarından sıra dışı iddia: Maskeler kaba bir aşı etkisi yapabilir
KORONAVİRÜS
Bilim insanlarından sıra dışı iddia: Maskeler kaba bir aşı etkisi yapabilir

Maske takma zorunluluğu getirildi

Mart ayında kapatılan ülke sınırlarının, temmuz ayında yeniden açılmasıyla ülkedeki yeni vaka sayılarında artış yaşanıyor. Maske takma zorunluluğunun yürürlükte olduğu ülkede, kurallara uymayanlara 900 dolara kadar para cezası verilebiliyor.

Rusya’da son 24 saatte 5 bin 363 yeni koronavirüs vakası
KORONAVİRÜS
Rusya’da son 24 saatte 5 bin 363 yeni koronavirüs vakası

Hükümet sürü bağışıklığı konusunda ısrar etti

Vakaların artmasıyla ülkede karantina uygulamasının yeniden getirilmesi yönündeki çağrılar, nüfusun sürü bağışıklığını geliştirmesi gerektiğini savunan hükümet tarafından kabul görmemişti.

Dünya genelinde ağır bilanço: Koronavirüs vaka sayısı 28 milyonu aştı
KORONAVİRÜS
Dünya genelinde ağır bilanço: Koronavirüs vaka sayısı 28 milyonu aştı


Fransız Polinezyası nerede?

Fransız Polinezyası, Polinezya ada öbeğinde, Büyük Okyanus'ta bulunan ve Fransa'ya bağlı bir Fransa Denizaşırı Bölgeler Topluluğu üyesi bölge. Ülke, 18 ada ve mercandan oluşuyor. Bu adalar içerisinde en önemlisi ve nüfus yoğunluğunun fazla olduğu ada Sosyete Adaları. Fransız Polinezyası’nın başkenti Papeete de bu adada yer alıyor. Büyük Okyanus’un tam orta yerinde denize dağılmış haldeki 118 küçük ve volkanik adaların ve atolün en büyüğü ve en ünlüsü ise Tahiti. Kültür incisi üretimi yanında, turizm ve askeri birliklere hizmete yönelik ekonomisiyle ülkenin ulusal geliri kişi başına yıllık 17 bin 500 doları geçiyor.

İspanya’da son 24 saatte 8 bin 866 yeni koronavirüs vakası
KORONAVİRÜS
İspanya’da son 24 saatte 8 bin 866 yeni koronavirüs vakası

Türkiye'den dört uçakla 35 saatte gidiliyor

Türkiye'den ulaşım oldukça uzun sürüyor. En meşhur adası Bora Bora'ya dört farklı uçak yolculuğundan sonra ulaşmanız 35 saatten fazla zaman alıyor. Adalar, turkuvaz rengi denizi ve içindeki akvaryumda gördüklerinize benzer balıklarla büyüleyici. Ressam Paul Gauguin, yazar Pierre Loti gibi çok sayıda ünlü isim buralarda yaşamlarının bir bölümünü geçirmiş. Her köşesi görsel şölen yaşatan Fransız Polinezyası’nda gündüzlerini doğa yürüyüşleri, dalış, sörf gibi etkinliklerle geçiren turistler, hava karardıktan sonra ise yerel kıyafetli animatörler ve dansçıların keyifli gösterileriyle eğleniyor.

Abone Ol Google News
CHPde koronavirüs vakaları artınca Genel Merkez personelinin evden çalışması kararlaştırıldı

CHP'de koronavirüs vakaları artınca Genel Merkez personelinin evden çalışması kararlaştırıldı
Ders saatleri belli oldu

Ders saatleri belli oldu

​Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüz yüze eğitim açıklaması.
Gerçeklerden kopukhukuki dayanaktan yoksun

Gerçeklerden kopuk
hukuki dayanaktan yoksun

​Türkiye'den AB'nin Doğu Akdeniz bildirisine sert tepki.
Tutuklanmadım görevimin başındayım

Tutuklanmadım görevimin başındayım

Tecavüzle suçlanan CHP'li belediye başkanı konuştu.

Çevrecinin acı sonu

Çevrecinin acı sonu

​Araştırmaya gittiği yerliler okla öldürdü.

Cüneyt Arkın da<br>yeni akıma uydu

Cüneyt Arkın da
yeni akıma uydu

​Büyük ustanın 51 yıl öncesi ve sonrası...

​Operasyonların perde arkasındaki gizli kahraman.

​Türkiye'nin Karadeniz'den sonra yeni hedefi.
18 yıl sonra vahşeti adli tıp çözdü: Vahşi katilin yalanı ortaya çıktı
Gündem

18 yıl sonra vahşeti adli tıp çözdü: Vahşi katilin yalanı ortaya çıktı

Adana’da eşi evde olmadığı sırada Fadime Şafak'ın evine girip vahşice öldüren katil zanlısı 18 yıl sonra geçtiğimiz ay yakalanmıştı. Kadına cinsel istismarda bulunmak isterken öldüren katil zanlısının ifadesindeki “O bana saldırdı bağırdı bende susturmak için yastıkla ağzını kapatırken boğulmuş” yalanını adli tıbbın “Elle boğularak öldürülmüştür” raporu ortaya çıkardı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ertuğrul Gazi'yi anma mesajı: Anadolu'yu ilelebet vatan olarak muhafaza edeceğiz
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ertuğrul Gazi'yi anma mesajı: Anadolu'yu ilelebet vatan olarak muhafaza edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 739. Söğüt Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan, "Asırlar boyunca üç kıta, yedi iklime adaletle hükmeden bir medeniyete sahip olmak bizim için iftihar vesilesidir. Bizler Anadolu'yu ilelebet vatan olarak muhafaza etme davasına sahip çıkmayı, bu ülkeyi barış ve esenlik içinde daha da güçlendirmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.
Trabzonzspor aradığı stoperi Meksika'da buldu: Carlos Salcedo
Spor

Trabzonzspor aradığı stoperi Meksika'da buldu: Carlos Salcedo

Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Bordo-mavili kulüp Meksika ekiplerinden Tigres forması giyen Carlos Salcedo için satın alma opsiyonlu transfer teklifinde bulundu. Başarılı stoper için önerilen satın alma bedeli sonrasında, Tigres yönetimi teklifi değerlendirmeye aldı. Peki Trabzonspor'un transfer etmek istediği Carlos Salcedo kimdir, kaç yaşında ve nereli? Trabzonspor Carlos Salcedo haberlerinin detaylarını Yeni Şafak Spor'da bulabilirsiniz.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.