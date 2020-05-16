Fransız yazar Grange: Türkiye'yi düşündüğümde melankolik oluyorum Fransız gazeteci, yazar ve senarist Grange, Fransa'nın başkenti Paris'te bulunmayan maskeyi bir süre önce Ankara'dan aldığını belirterek, "İçtenlikle söylüyorum, Türkiye'yi düşündüğümde melankolik oluyorum. Çok yakında geri geleceğim" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi 16 Mayıs 2020, 00:05 Son Güncelleme: 16 Mayıs 2020, 00:25 AA