Gana'daki cenaze dansçılarından dünyaya mesaj: Evde kalın yoksa bizimle dans edersiniz

Görüntüleri internette yayılan ve viral haline gelen Ganalı cenaze dansçıları çektikleri bir video ile doktorlara teşekkür ederek "Evde kalın" çağrısı yaptı. Ganalı dansçı Benjamin Aidoo "Evde kalın yoksa bizimle dans edersiniz" dedi.

Gana kültürünün bir parçası olan danslı cenazelerde çekilen görüntüleriyle meşhur olan grup büyük bir şöhret yakalamıştı. İnternette viral olan danslı cenaze videosu milyonlarca kişi tarafından izlenmişti.

Gana kültüründe cenazeler sadece yas değil aynı zamanda kutlama zamanı. Yakınları, ölen kişinin hayatını kutlamak için bir araya gelip dans ediyor. Bu törenlerin gösterişli olması için aileler özel dansçı tutuyor.