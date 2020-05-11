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Koronavirüs Ganadaki cenaze dansçılarından dünyaya mesaj Evde kalın yoksa bizimle dans edersiniz
DÜNYA

Gana'daki cenaze dansçılarından dünyaya mesaj: Evde kalın yoksa bizimle dans edersiniz

Gana'da cenazelerde görevli dansçılar çektikleri bir video ile dünyaya seslendi. Doktorlara teşekkür eden grubun lideri Benjamin Aidoo "Evinizde kalın yoksa bizimle dans edersiniz" ifadelerini kullandı. Dansçı grup internette viral haline gelen videolarıyla ün kazanmıştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ganalı dansçılar yeni bir video yayınlayarak &quot;Evde kalın&quot; mesajı verdi.
Ganalı dansçılar yeni bir video yayınlayarak "Evde kalın" mesajı verdi.

Görüntüleri internette yayılan ve viral haline gelen Ganalı cenaze dansçıları çektikleri bir video ile doktorlara teşekkür ederek "Evde kalın" çağrısı yaptı. Ganalı dansçı Benjamin Aidoo "Evde kalın yoksa bizimle dans edersiniz" dedi.

Gana kültürünün bir parçası olan danslı cenazelerde çekilen görüntüleriyle meşhur olan grup büyük bir şöhret yakalamıştı. İnternette viral olan danslı cenaze videosu milyonlarca kişi tarafından izlenmişti.

Gana kültüründe cenazeler sadece yas değil aynı zamanda kutlama zamanı. Yakınları, ölen kişinin hayatını kutlamak için bir araya gelip dans ediyor. Bu törenlerin gösterişli olması için aileler özel dansçı tutuyor.

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