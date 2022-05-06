Gizli tehlike Omicron: Diğer varyantlar kadar kötü

Dünya genelinde 6,2 milyon kişinin canına mâl olan koronavirüsle ilgili ezber bozan bir çalışma yayınlandı. Research Square şirketinin gerçekleştirdiği yeni bir araştırma, ‘etkileri diğer varyantlardan hafif’ olarak kabul edilen Omicron varyantının diğer varyantlar kadar tehlike olduğunu gün yüzüne çıkardı. Bilim insanları, Omicron’un hastaneye yatırma ve öldürme gücünün hafife alındığını vurguladı.

Çin’de yeniden yükselişe geçen vaka sayısı sonrası Pekin yönetimi milyonlarca kişiye zorunlu test uygulanacağını açıkladı. Ülke genelinde tespit edilen baskın varyantın Omicron olduğu belirtiliyor.

130 BİN VAKA İNCELENDİ

Güney Afrika, İskoçya, İngiltere ve Kanada dahil olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinden 130 bin Kovid-19 hastasını inceleyen dört bilim insanı, son iki yılda dünya genelinde farklı varyantların baskın olduğu zamanlara atıfta bulunarak, “Hastaneye yatış oranları ve ölüm riskleri diğer varyantlarla neredeyse aynı” ifadelerini kullandı.