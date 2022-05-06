Koronavirüs Gizli tehlike Omicron Diğer varyantlar kadar kötü
DÜNYA

Gizli tehlike Omicron: Diğer varyantlar kadar kötü

Yapılan yeni bir araştırma, ortaya çıktığı dönemlerde ‘etkileri hafif’ gözüyle bakılan Omicron varyantı ile ilgili gerçekleri ortaya koydu. Araştırmaya göre Omicron diğer varyantlar kadar tehlikeli, bulaşıcı ve öldürme riski taşıyor.

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Gizli tehlike Omicron: Diğer varyantlar kadar kötü
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Dünya genelinde 6,2 milyon kişinin canına mâl olan koronavirüsle ilgili ezber bozan bir çalışma yayınlandı. Research Square şirketinin gerçekleştirdiği yeni bir araştırma, ‘etkileri diğer varyantlardan hafif’ olarak kabul edilen Omicron varyantının diğer varyantlar kadar tehlike olduğunu gün yüzüne çıkardı. Bilim insanları, Omicron’un hastaneye yatırma ve öldürme gücünün hafife alındığını vurguladı.

Çin’de yeniden yükselişe geçen vaka sayısı sonrası Pekin yönetimi milyonlarca kişiye zorunlu test uygulanacağını açıkladı. Ülke genelinde tespit edilen baskın varyantın Omicron olduğu belirtiliyor.
Çin’de yeniden yükselişe geçen vaka sayısı sonrası Pekin yönetimi milyonlarca kişiye zorunlu test uygulanacağını açıkladı. Ülke genelinde tespit edilen baskın varyantın Omicron olduğu belirtiliyor.

130 BİN VAKA İNCELENDİ

  • Güney Afrika, İskoçya, İngiltere ve Kanada dahil olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinden 130 bin Kovid-19 hastasını inceleyen dört bilim insanı, son iki yılda dünya genelinde farklı varyantların baskın olduğu zamanlara atıfta bulunarak, “Hastaneye yatış oranları ve ölüm riskleri diğer varyantlarla neredeyse aynı” ifadelerini kullandı.

DSÖ: 2020 ve 2021'de yaklaşık 15 milyon can kaybı Kovid-19 ile bağlantılı
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